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Україна візьме кредит на €340 млн для відновлення Донбасу

Україна візьме кредит на €340 млн для відновлення Донбасу
Депутати 336 голосами підтримали фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо надання кредиту в 340 млн євро для відновлення постраждалої інфраструктури в східній частині України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, фінансова угода передбачає надання кредиту в розмірі 340 млн євро. Гроші підуть на відновлення постраждалої інфраструктури в 8 областях України. Кошти будуть виділяти на відновлення шкіл, лікарень і соціальних центрів.

Проєкт охоплює три географічні райони: підконтрольні уряду України райони Донецької і Луганської областей, чотири сусідні області (Харківську, Дніпропетровську, Херсонську і Запорізьку), соціальні служби та інша інфраструктура яких несе велике навантаження через наплив внутрішньо переміщених осіб, а також окремі місцеві ради в інших областях, які приймають значний приплив ТПО.

ЄІБ нагадував, що цьому проєктом передував успішний проєкт "Найскорішого відновлення України" на 200 млн євро, вони обидва передбачені Спеціальним планом дій ЄІБ для України з загальним фінансуванням 3 млрд євро.

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Теги: кредит, Європейський інвестиційний банк, відновлення Донбасу
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