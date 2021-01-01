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У серпні синоптики прогнозують в Україні спеку до 40 градусів

У серпні синоптики прогнозують в Україні спеку до 40 градусів
Шалена спека, яка атакуватиме українців до кінця цього тижня відступить ненадовго і повернеться в серпні.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Народний синоптик впевнений, що в серпні опадів майже не буде, а ось спеки вистачатиме. До середини місяця він очікує до +40 при майже повній відсутності хмар.

Після 18-го серпня температура на два-три дні впаде до +20-22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26-28 градусів. На прощання літо "розридається" проливним дощем.

Нагадаємо, Леонід Горбань прогнозує, що цьогоріч в Україні очікується тривале "бабине літо", а зима буде ранньою, холодною і сніжною.

Також народний синоптик озвучив прогноз на липень.


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Теги: Горбань, прогноз
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