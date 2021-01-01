Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 387 осіб;

летальних випадків – 20;

одужало – 589 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 19 536 осіб,

методом ІФА – 8 892 особи,

експрес-тестами – 13 800 осіб.

За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 242 868 осіб;

одужало – 2 179 665 осіб;

летальних випадків – 52 685;

проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 177 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 20 випадків;

Донецька область – 32 випадки;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 30 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 57 випадків;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 7 випадків;

Харківська область – 21 випадок;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 22 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 14 липня 2021 року в Україні зафіксували 623 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 12).Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізували – 387 осіб;летальних випадків – 20;одужало – 589 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 19 536 осіб,методом ІФА – 8 892 особи,експрес-тестами – 13 800 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 242 868 осіб;одужало – 2 179 665 осіб;летальних випадків – 52 685;проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 177 випадків;Вінницька область – 13 випадків;Волинська область – 2 випадки;Дніпропетровська область – 20 випадків;Донецька область – 32 випадки;Житомирська область – 33 випадки;Закарпатська область – 2 випадки;Запорізька область – 26 випадків;Івано-Франківська область – 11 випадків;Київська область – 31 випадок;Кіровоградська область – 3 випадки;Луганська область – 21 випадок;Львівська область – 30 випадків;Миколаївська область – 25 випадків;Одеська область – 57 випадків;Полтавська область – 13 випадків;Рівненська область – 8 випадків;Сумська область – 21 випадок;Тернопільська область – 7 випадків;Харківська область – 21 випадок;Херсонська область – 11 випадків;Хмельницька область – 10 випадків;Черкаська область – 22 випадки;Чернівецька область – 10 випадків;Чернігівська область – 17 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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