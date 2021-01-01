Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
За добу 14 липня 2021 року в Україні зафіксували 623 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 12).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 387 осіб;
летальних випадків – 20;
одужало – 589 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 536 осіб,
методом ІФА – 8 892 особи,
експрес-тестами – 13 800 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 242 868 осіб;
одужало – 2 179 665 осіб;
летальних випадків – 52 685;
проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 177 випадків;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 20 випадків;
Донецька область – 32 випадки;
Житомирська область – 33 випадки;
Закарпатська область – 2 випадки;
Запорізька область – 26 випадків;
Івано-Франківська область – 11 випадків;
Київська область – 31 випадок;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 30 випадків;
Миколаївська область – 25 випадків;
Одеська область – 57 випадків;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 7 випадків;
Харківська область – 21 випадок;
Херсонська область – 11 випадків;
Хмельницька область – 10 випадків;
Черкаська область – 22 випадки;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 387 осіб;
летальних випадків – 20;
одужало – 589 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 536 осіб,
методом ІФА – 8 892 особи,
експрес-тестами – 13 800 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 242 868 осіб;
одужало – 2 179 665 осіб;
летальних випадків – 52 685;
проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 177 випадків;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 20 випадків;
Донецька область – 32 випадки;
Житомирська область – 33 випадки;
Закарпатська область – 2 випадки;
Запорізька область – 26 випадків;
Івано-Франківська область – 11 випадків;
Київська область – 31 випадок;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 30 випадків;
Миколаївська область – 25 випадків;
Одеська область – 57 випадків;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 7 випадків;
Харківська область – 21 випадок;
Херсонська область – 11 випадків;
Хмельницька область – 10 випадків;
Черкаська область – 22 випадки;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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