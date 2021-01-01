Курс валют у Луцьку станом на 15 липня





Євро при купівлі становить – 32.10, продажу – 32.25.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.95, продаж – 7.05.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 15 липня 2021 року такий: купівля – 27.15, а продаж – 27.30.Євро при купівлі становить – 32.10, продажу – 32.25.Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.95, продаж – 7.05.

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