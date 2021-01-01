У Луцьку патрульні знайшли у водія 8 пакетиків з наркотиками





Під час перевірки у чоловіка виявили таблетки, шприц з прозорою рідиною, порошкоподібну речовину білого кольору в ампулі та пластиковій банці, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Також у нічну зміну ТОРівці виявили ще 8 поліетиленових пакетиків з білою порошкоподібною речовиною у водія Daewoo Lanos.



В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та забезпечували охорону місця події.



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