У Луцьку патрульні знайшли у водія 8 пакетиків з наркотиками
Сьогодні, 09:46
У Луцьку 14 липня патрульні з роти тактико-оперативного реагування на вулиці Червоного Хреста виявили чоловіка, який поводив себе підозріло — щось шукав у кущах.
Під час перевірки у чоловіка виявили таблетки, шприц з прозорою рідиною, порошкоподібну речовину білого кольору в ампулі та пластиковій банці, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Також у нічну зміну ТОРівці виявили ще 8 поліетиленових пакетиків з білою порошкоподібною речовиною у водія Daewoo Lanos.
В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та забезпечували охорону місця події.
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Під час перевірки у чоловіка виявили таблетки, шприц з прозорою рідиною, порошкоподібну речовину білого кольору в ампулі та пластиковій банці, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Також у нічну зміну ТОРівці виявили ще 8 поліетиленових пакетиків з білою порошкоподібною речовиною у водія Daewoo Lanos.
В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та забезпечували охорону місця події.
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