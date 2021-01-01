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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
На Волині за попередню добу зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Також за добу:

- Одужало (осіб) – 2,
- Летальних випадків (осіб) – 0.

Зробили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 330,
- методом ІФА (осіб) – 334,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 270.

Діючі активні випадки на сьогодні — 92, що становить 8,9 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 62 236 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3615),
- одужало ( осіб) – 60 941 (з них дітей – 3212 та медичних працівників –3585),
- летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).

Зробили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 259 277,
- методом ІФА (осіб) –175 644.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 1 хворий:

Луцька ТГ – 1
Ковельський район – 1 хворий:

Ратнівська ТГ – 1

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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