Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу

На Волині за попередню добу зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Також за добу:- Одужало (осіб) – 2,- Летальних випадків (осіб) – 0.Зробили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 330,- методом ІФА (осіб) – 334,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 270.Діючі активні випадки на сьогодні — 92, що становить 8,9 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 236 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3615),- одужало ( осіб) – 60 941 (з них дітей – 3212 та медичних працівників –3585),- летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).Зробили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 259 277,- методом ІФА (осіб) –175 644.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 1 хворий:Луцька ТГ – 1Ковельський район – 1 хворий:Ратнівська ТГ – 1