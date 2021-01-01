Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:52
На Волині за попередню добу зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 2,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 330,
- методом ІФА (осіб) – 334,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 270.
Діючі активні випадки на сьогодні — 92, що становить 8,9 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 236 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3615),
- одужало ( осіб) – 60 941 (з них дітей – 3212 та медичних працівників –3585),
- летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).
Зробили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 259 277,
- методом ІФА (осіб) –175 644.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1
Ковельський район – 1 хворий:
Ратнівська ТГ – 1
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 2,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 330,
- методом ІФА (осіб) – 334,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 270.
Діючі активні випадки на сьогодні — 92, що становить 8,9 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 236 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3615),
- одужало ( осіб) – 60 941 (з них дітей – 3212 та медичних працівників –3585),
- летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).
Зробили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 259 277,
- методом ІФА (осіб) –175 644.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1
Ковельський район – 1 хворий:
Ратнівська ТГ – 1
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