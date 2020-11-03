«Укрзалізниця» запускає потяг в Чорнобильську зону





Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”,



Робочі за місяць замінили понад 24 кілометри залізничного полотна. Незабаром в Чорнобильську зону по новим рейкам пустять тестовий потяг.



“Усі роботи на ділянці виконувалися відповідно до Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Вже найближчим часом туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української, — що зберігатиметься там упродовж наступних ста років”, — підкреслили в пресслужбі Укрзалізниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Укрзалізниця” запускає потяг в Чорнобильську зону. Підрядники вже закінчили реконструкцію колії між станціями Вільча і Янов. Ними в зону відчуження будуть переправляти відпрацьоване радіаційне ядерне паливо.Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”, передає ТСН.Робочі за місяць замінили понад 24 кілометри залізничного полотна. Незабаром в Чорнобильську зону по новим рейкам пустять тестовий потяг.“Усі роботи на ділянці виконувалися відповідно до Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Вже найближчим часом туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української, — що зберігатиметься там упродовж наступних ста років”, — підкреслили в пресслужбі Укрзалізниці.

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