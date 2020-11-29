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На Полтавщині агресивний пес пошматував 6-річному хлопчику обличчя

На Полтавщині агресивний пес пошматував 6-річному хлопчику обличчя
На Полтавщині поліція склала протокол відносно власника собаки, що покусав 6-річну дитину у Горішніх Плавнях.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

Відомо, що 14 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 6-річного хлопчика з множинними ранами обличчя.

За інформацією лікарів, дитина постраждала від укусів собаки, який напав на неї на вулиці Добровольського.

На місці події поліція встановила особу власника собаки породи метис (суміш з уссурійською вівчаркою). Відносно 35-річного чоловіка склали протокол за ч. 2 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил тримання собак, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей. Триває подальша перевірка.


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Теги: собака, травми, пес
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