На Полтавщині агресивний пес пошматував 6-річному хлопчику обличчя

На Полтавщині поліція склала протокол відносно власника собаки, що покусав 6-річну дитину у Горішніх Плавнях.Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.Відомо, що 14 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 6-річного хлопчика з множинними ранами обличчя.За інформацією лікарів, дитина постраждала від укусів собаки, який напав на неї на вулиці Добровольського.На місці події поліція встановила особу власника собаки породи метис (суміш з уссурійською вівчаркою). Відносно 35-річного чоловіка склали протокол за ч. 2 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил тримання собак, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей. Триває подальша перевірка.