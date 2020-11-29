На Полтавщині агресивний пес пошматував 6-річному хлопчику обличчя
Сьогодні, 10:16
На Полтавщині поліція склала протокол відносно власника собаки, що покусав 6-річну дитину у Горішніх Плавнях.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.
Відомо, що 14 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 6-річного хлопчика з множинними ранами обличчя.
За інформацією лікарів, дитина постраждала від укусів собаки, який напав на неї на вулиці Добровольського.
На місці події поліція встановила особу власника собаки породи метис (суміш з уссурійською вівчаркою). Відносно 35-річного чоловіка склали протокол за ч. 2 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил тримання собак, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей. Триває подальша перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.
Відомо, що 14 липня до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 6-річного хлопчика з множинними ранами обличчя.
За інформацією лікарів, дитина постраждала від укусів собаки, який напав на неї на вулиці Добровольського.
На місці події поліція встановила особу власника собаки породи метис (суміш з уссурійською вівчаркою). Відносно 35-річного чоловіка склали протокол за ч. 2 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил тримання собак, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей. Триває подальша перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Сьогодні, 10:34
На Полтавщині агресивний пес пошматував 6-річному хлопчику обличчя
Сьогодні, 10:16
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:52
У Луцьку патрульні знайшли у водія 8 пакетиків з наркотиками
Сьогодні, 09:46