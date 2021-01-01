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На Волині п'яний мотоцикліст хотів відкупитися від поліцейських за 800 гривень

На Волині п'яний мотоцикліст хотів відкупитися від поліцейських за 800 гривень
На Волині мотоцикліст у стані алкогольного сп'яніння пропонував правоохоронцям хабар. За це його притягнуть до відповідальності.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 14 липня, після обіду співробітники групи реагування патрульної поліції у селі Старий Чорторийськ зупинили за порушення правил дорожнього 55-річного місцевого жителя. Водій керував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння.

Правопорушник щоби уникнути відповідальності надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 800 грн. Поліцейські на місце викликали слідчо-оперативну групу аби зафіксувати факт скоєння злочину. Гроші вилучили.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

За порушення правил дорожнього руху співробітники поліції склали на водія адміністративні матеріали.

На Волині п'яний мотоцикліст хотів відкупитися від поліцейських за 800 гривень

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Теги: Волинь, Старий Чорторийськ, п'яний водій, мотоцикліст, хабар
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