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Представили нового начальника Луцького прикордонного загону. ФОТО

Представили нового начальника Луцького прикордонного загону. ФОТО
Голова ОДА Юрій Погуляйко зустрівся із новопризначеним начальником Луцького прикордонного загону.

Зустріч відбулась сьогодні, 15 липня, - інформують у Волинській ОДА.

Зокрема, під час зустрічі керівник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-майор Віктор Бабюк офіційно представив очільнику області нового начальника Луцького прикордонного загону Сергія Лозінського.

Нагадаємо, що до цього очолював загін Олег Вовк, якого за словами Віктора Бабюка перевели в іншу область.
Представили нового начальника Луцького прикордонного загону. ФОТО
Представили нового начальника Луцького прикордонного загону. ФОТО
Представили нового начальника Луцького прикордонного загону. ФОТО
Представили нового начальника Луцького прикордонного загону. ФОТО

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Теги: Сергій Лозінський, Луцький прикордонний загін
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