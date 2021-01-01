Представили нового начальника Луцького прикордонного загону. ФОТО
Сьогодні, 10:56
Голова ОДА Юрій Погуляйко зустрівся із новопризначеним начальником Луцького прикордонного загону.
Зустріч відбулась сьогодні, 15 липня, - інформують у Волинській ОДА.
Зокрема, під час зустрічі керівник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-майор Віктор Бабюк офіційно представив очільнику області нового начальника Луцького прикордонного загону Сергія Лозінського.
Нагадаємо, що до цього очолював загін Олег Вовк, якого за словами Віктора Бабюка перевели в іншу область.
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Зустріч відбулась сьогодні, 15 липня, - інформують у Волинській ОДА.
Зокрема, під час зустрічі керівник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-майор Віктор Бабюк офіційно представив очільнику області нового начальника Луцького прикордонного загону Сергія Лозінського.
Нагадаємо, що до цього очолював загін Олег Вовк, якого за словами Віктора Бабюка перевели в іншу область.
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