Представили нового начальника Луцького прикордонного загону. ФОТО

Юрій Погуляйко зустрівся із



Зустріч відбулась сьогодні, 15 липня, - інформують у Волинській ОДА.



Зокрема, під час зустрічі керівник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-майор Віктор Бабюк офіційно представив очільнику області нового начальника Луцького прикордонного загону Сергія Лозінського.



Нагадаємо, що до цього очолював загін Олег Вовк, якого за словами Віктора Бабюка перевели в іншу область.



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