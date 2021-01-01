У Польщі втопився чоловік з України





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Відомо, що українець разом з шістьма співвітчизниками пішов купатися в затоці, однак на берег він так і не повернувся. На місце негайно викликали рятувальників та поліцейських. Ті прочесали територію навколо затоки й переконалися, що чоловік не міг вийти на берег в іншому місці. Водолази тим часом вели пошуки у воді, однак безрезультатно. Зниклий українець також не повернувся ночувати додому.



Вранці 14 липня рятувальники відновили пошуки. За допомогою моторних човнів прочесали водну поверхню затоки. Знайти тіло загиблого вдалося тільки після 15:00. Пошуки ускладнювалися тим, що в місці, де зник чоловік, є досить глибоко, а саме дно затоки дуже замулене.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі 53-річний громадянин України втонув під час купання в затоці в Рибніку.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на dziennikzachodni.pl, трагедія сталася вдень, 13 липня, під час купання в забороненому місці.Відомо, що українець разом з шістьма співвітчизниками пішов купатися в затоці, однак на берег він так і не повернувся. На місце негайно викликали рятувальників та поліцейських. Ті прочесали територію навколо затоки й переконалися, що чоловік не міг вийти на берег в іншому місці. Водолази тим часом вели пошуки у воді, однак безрезультатно. Зниклий українець також не повернувся ночувати додому.Вранці 14 липня рятувальники відновили пошуки. За допомогою моторних човнів прочесали водну поверхню затоки. Знайти тіло загиблого вдалося тільки після 15:00. Пошуки ускладнювалися тим, що в місці, де зник чоловік, є досить глибоко, а саме дно затоки дуже замулене.

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