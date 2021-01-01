Де на Волині будуть відключати світло 16 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-16:00с. Суходолистанція МТС «Україна», Зерносклад, ФОП Жук О.В., артсвердловина, майстерня Шпот М.С.,с. Суходоли, вул. Польова 2-142. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ЗТП-16 09:00-16:00- м. Вол-Волинський: вул. П.Орлика, Шухевича 1533. ПЛ-0,4 кВ Л-4 від ЗТП-16 09:00-16:00 - м. Вол-Волинський: вул. Рильського, Мартовича, Карпенка-Карого, П.Орлика 824. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЗТП-18 09:00-16:00 м. Вол-Волинський: ФОП Сакієнко О.О.ДП "Волинський облавтодор" м. Вол-Волинський: вул. Луцька 104-146 В, Станіславського, Шептицького5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-18 09:00-16:00 м. Вол-Волинський: магазин «Щедрик» м. Вол-Волинський: вул. Луцька 104-136, Шептицького1. 09:00–16:00ФОП Мулько В.І. с.Мирне: вул.Перемоги1. КТП№225 Л-2 09:30-16:30 ФОП Джура І.А. с.Литовеж, вул.Миру,Прикордонників1. ЗТП-14 09:00-17:00 Ощадбанк.Готель.Телемайстерня.Нова пошта.Шиномонтаж.Магазини Ритуал.Елен Сус..Достаток.Автозапчастини(2шт.).ФОП.Гарбачук ОЄ.Молитовний будинок.Друкарня.Ательє пошиву м. Камінь-Каширський, вул.8 Березня Ковельська, Соборності,Лісова,Максима Кривого, пров.Торговий,Тихий,Соборності2. ПЛ-0.4 кВ Л-1КТП-59 09:00–16:00 с. Винімок вул.Парижської Комуни,Польова,Центральна3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00–16:00 с. Сошичне вул.Шкільна,Спортивна1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25003 08:30-20:00РГ святих жінок мироносиць УПЦ с.Сапогіввул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 08:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка,(непарні)3. ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 08:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ м.Ківерцівул.Тиверців ,буд.1-28,вул.Горького- частковопров. Захистників Українивул.Володимирська4. ПЛ 0,4 кВ від КТП25075 08:30-17:00 с. Дідовичі – медпунктФОП Чвир Євгенія Ростиславівна с.Дідовичівул.Центральна,вул.Набережна5. КТП25049 10:00-15:00 ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь1. ПЛ-10кВ. Л.37-09(ТП-717(А); ТП-312(А); ТП-602; ТП-474; ТП-692(А); ТП-506; ТП-448(А) 09:00-17:00 Урочище кутПМК-62ТзОВ "Бетонник"ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес"ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТ"ФОП Лисюк В.ПФОП Кобрусев О.АМале приватне підприємство "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "ГІППО"ФО Власюк В.АФО Ковальчук О.ФКовельське комунальне підприємство "Добробут"ФОП Денищук Р.ПФОП Лузіна Н.ОФО. Несторук А.Т« Ліси Волині»Садівничий масив "Урожай"Козацька застава с.Колодяжнем.Ковель, вул..Грушевського2. ПЛ-0,4кВ від ТП №436 09:00-17:00 Ковельське РЖКП №2ФОП Хоменко А.ВФОП Омелянюк Я.ВФОП Парфенова Г.ПТзОВ "К.П.Верес"ФО Семенюк Г.АФОП Рекрут С.АФОП Возняк А.СФОП Шумік В.ПФОП Ляльков В.ПФОП Нагорник С.РФОП Гулюк Н.ІФОП Клівак Г.ОФОП Григорчук Ж.ОФОП Лисюк В.ПФОП Синчук І.ВФ.о.Кондратович І.ОФОП М'якота П.ІПАТ «ВФ Україна»ФОП Білінець О.ВТзОВ фірма "Волиньфарм"Ковельське МТМОФОП Степанюк Н.ЗТзОВ "АВ Фармтрейд"ФОП Яринчук Ю.А м.Ковель,вул.Косачів; вул.Сагайдачного;вул.Театральна; вул.Мічуріна3. ПЛ-0,4кВ від ТП №381 09:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» смт Люблинець, вул.1-го Травня; вул.17-те Вересня; вул.Л.Українки4. ПЛ-0,4кВ від ТП №265 09:00-17:00 СТзОВ "Білашівське" с.Білашів5. ПЛ-0,4кВ від ТП №733 09:00-17:00 с.Повурськ1. Л-2 від КТП-96 09:00-16:00 с. Колпитів, вул. Весела,вул. Першотравнева, вул. ЛісоваВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 від КТП-280 10:00-16:00 АТС, школа, артсвердловина, клуб, ФАП. с.Садів вул.Шевченка, Польова2. ПЛ-0,4 від КТП-331 09:00-17:00 Клуб. с.Новокотів вул.Лугова, Зелена, Звірівська, Центральна, Новоселівська3. ПЛ-0,4 від КТП-232 09:00-17:00 ФАП, клуб, Полонківське СТ, ДГ «Перемога» (кузня, склад, млин). с.Озеряни вул.Незалежності, Лісова, Молодіжна4. ПЛ-0,4 від КТП-116 09:30-16:00 с. Баїв – сільрада, клуб, ФАП, церква,Милушівське СТ – магазин, закусочна,ФОП Жучко Т.П. – магазин с. Баїв вул. Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна5. ПЛ-10 Л-31-03 від ЛР-262 (КТП-118) 09:00-15:00 ФОП Мельник М.В. – магазин,ФАП с. Цеперів с. Цеперів вул. Луцька, Ранкова, Жовтнева, Нагірна6. ПЛ-10 Л-41-01 від ЛР-126 10:00-17:00 СТ «Струмівка» - масив,СТ «Діброва» - масив,Луцький спецкомбінат комун.побутового обслуговання – кладовище с. Гаразджа,ФОП Мар'юк І.Г. – магазин,Рест Парк, житловий квартал,Готель "Альтаміра",Бар "Білочка",ФОП Остап'юк І.В. - Офісні і складські приміщення (Блок трейд)ОК "Гарні сусіди" - масив7. КТП-158 09:00-17:00 Церква с. Підгайці,ФОП Грушовець Д.М. – магазин, кафе с. Підгайці вул. Надстирна, пров. Сонячний, Молодіжна, Шкільна, Нова8. КТП-522 09:00-17:00 смт. Рокині вул. Шевченка, Норільська, Весела, Мічуріна9. ПЛ-10 Л-67-03 від ЛР-52 10:00-17:00 ТзОВ"Оздоровчий комплекс"Пролісок",с. Брище: клуб, ФАП, церква, артсвердловинаМилушівське споживче товариство – магазин с.БрищеРесторан "Зелений гай",ФОП Гольонко В.Г. – тимчасова споруда1. Пл-0.4 ктп-249 09:00-18:00 ФОП Никитюк В.ІЦерква с.Гуменці с.Гуменці2. Пл.-0.4 ктп-436 09:00-18:00 Шацьке міжрайонне управління водного господарстваВетлікарняФОП Заяць Федір Федорович смт.Шацьк вул.Шковороди, Л.Українки3. Пл.-0.4 л-1 ктп-342 09:00-18:00 Магазин "Вишенька" смт.Шацьк вул. Вишнева,1-го травня4. Ктп-142 09:00-18:00 с.Високий Хутір1. 10:00-15:30Магазини, СБК, школа, ст. округ. с. Лахвичіс. Цир ((частково) ЩТП-324, 334)1. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33034 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович – кіоск. c. Старий Чорторийськ2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС». с. Чорниж3. ПЛ-10 кВ Л-28-01 08:00-17:00 СП "Маневицьке ОПГХ"- склад, контора; ФО Кух І.О.; ФО Шуляковський Р.А.; ФО Басюк С.А; ФОП Самойлович А.В.; Маневицька центральна районна лікарня - стара поліклініка, казначейство, гуртожиток; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради - база-склад; ФОП Оксенюк В.Ф. - кіоск по ремонту; Управління державної казначейської служби Украйни – .адмінприміщення; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Білоус Марія Іванівна – Стоматологічний кабінет; ДУ "ВОЦКПХ МОЗ України" - адмінприміщення; Дитячий садок №1; друкарня; Редакція газети "Нова доба"; ФОП Будь А.І. - торгівельний комплекс; Маневицький місцевий суд; Маневицька селищна рада; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музична школа; Маневицьке ВУЖКГ - котельня; ВОД НАСК "Оранта; ФОП Баран В.І. – магазин; ФОП Вавилюк С.А.; ФОП Романюк В.А.; ФОП Радчук Богдан Анатолійович – аптека; Волинська філія АТ "Укртелеком"; ГУ НП України у Волинській області - адмінприміщення; вул. Комарова – РХ «Волинська місцева РТ Свідків Єгови»; ФОП Веремейчик Олександр Васильович; ФОП Сидорук А.І. – пром. база; ФОП Жовнерук Ю.В. – кіоск; ФО Ковальський Л.В.; Церква УПЦ КП; ФОП Максимчук Тетяна Леонтіївна – магазин; АТ "Укрпошта" – кіоск №2; ПрАТ"ВОПАС" – автостанція; ФОП Саворона Н.О. – аптека; ФОП Васнецова Раїса Іванівна – кафе; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області; ФОП Матящук Н.М. – кіоск; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин; Маневицька комунальна центральна аптека; ФОП Каразія Андрій Степанович – магазин; ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" – установка; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; Маневицька райспоживспілка - Маневичі-Маркет, м-ин "М"ясо-Риба"; ФОП Кравчук В.В. - стоматологічний кабінет; ФОП Корнійчук С.В. – кіоск; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Максимчук Віталій Сергійович – магазин; ФОП Мельник Генадій Володимирович – кіоск; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ФОП Роман І.М. – комплекс; ФОП Ларіна В.Д. – цех; ГУ ДПІ у Волинській області – адмінприміщення; Волинський обласний центр зайнятості; ФОП Лях Світлана Петрівна – кіоск; ФОП Гридін Сергій Володимирович – кіоск; ТзОВ фірма "Волиньфарм" – аптека; КП «Маневицький райсількомунгосп» – база; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – магазин; Спортивно технічний клуб смт.Маневичі ТСОУ; Виробничо-комунальне підприємств"Волиньагробізнес"; ФОП Стрельчук Тетяна Архипівна – магазин; Волинський обл. центр з гідрометеорології; ФОП Ларіна В.Д. – пилорама; Маневицька центральна районна лікарня – поліклініка; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Лучко Сергій Михайлович – магазин; ФОП Коновал Григорій Миколайович – стоматологічний кабінет; ТзОВ "ПСП ОЙЛ» – АЗС; ПП " МАНЕВИЧІ-СЕРВІС" – СТО; ТОВ "Агрофрукт" ЛТД; ТзОВ"Екома" – база; ТзОВ"Дельта Вест Ойл Груп" – АЗС №5, ФОП Кулик М.В.; ФОП Івасів І.В.; ФО Борисюк О.В.; ФОП Рожнюк О.П. ; Управління СБУ України у Волинській області; ФОП Семенюк Г.К.; ФОП Гладун О.М.; ФО Жарко М.М.; ФОП Долина Т.П.; ФОП Обушко В.І.; ФОП Вострякова С.С. смт. Маневичі: вул. Володимира Великого, 100-річчя Маневич, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Северина Наливавйка, Корольова, Незалежності, Луцька, Західна, Маяковського, Ювілейна, Лермонтова, Комарова, Козацька, Некрасова, проспект Волі, Івасюка, Вокзальна, Сонячна, Андрія Снітка, Островського, Пушкіна, Сагайдачного4. ПЛ-10 кВ Л-28-03 08:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки – свинарник, ФОП Лучко Сергій Михайлович магазин.ФОП Шилак О.О. – кіоск; Молитовний будинок.ФОП Цісарук Т.С. – цех; клуб; школа; ДП "Городоцьке лісове господарство" – столова, гараж, лісництво, диспетчерська; ФОП Вакуліч В.Т. – магазин; ФОП Борисюк Н.М. – магазин; ФАП; КП «Райсількомунгосп» – водонапірна башта; ДП "Городоцьке лісове господарство" – цех, житловий масив; ФОП Борисюк Надія Костянтинівна - магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; школа; церква. Опорний заклад середньої освіти «Прилісненської с/ради Волинської обл.»ЖКП Прилісненської с/ради смт. Маневичі: вул. Лоше. Григорія Сковороди, Соснова, Пархоменка, Кожедуба, Чкалова, Кірова, Квітнева, Ринкова, Київськас. Прилісне.с. Городок5. ПЛ-10 кВ Л-28-04 08:00-17:00 Церква.ТОВ «ВЕЗ»; ТзОВ " Крайімпекс" – пром. база; Маневицький торфзавод філія п-ва "Волиньторф"; СП "Маневицьке ОПГХ" кафе; Маневицька райспоживспілка – контора; Маневицьке споживче товариство – магазин побут. хімії, магазин госп. товарів; Маневицьке ВУЖКГ – адмінприміщення, старий готель; ФОП Пасічко Павло Леонтійович – магазин «Оптика»; Оптово-роздрібне п-во Маневицької райспоживспілки – торгівельний павільйон; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – кіоск; ФОП Клець Олександр Васильович; ФОП Малихіна Г.В.; ФОП Веремійчик Олександр Васильович – магазин «Смак»; ФОП Сіліч Володимир Ярославович – магазин; ФОП Кузьмич Володимир Іванович; ФОП Шишолік Володимир Савович – кіоск; Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки – магазин; Церква; ФОП Кузьмич Л.І.; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Дибцин Сергій Євгенович – магазин; ФОП Семенюк С.І. – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Римсько-католицький костел №69; ФОП Тимошенко Роман Юрійович – магазин; Церква; ФОП Будь А.І.; ФОП Мельник Г.І.; КЕВ в м.Вол.-Волинський – призовна дільниця; ФО Нерубайло А.М. магазин; ФОП Оленченко В.Ч. – магазин; ФОП Данилюк Л.М. – база; ФОП Данилюк О.В.; Заготконтора Маневицької райспоживспілки – овощесховище; ФОП Жовнерук Ю.В. – магазин; ПрАТ «ВФ Україна» - БСМЗ; ФОП Жовнерук Марія Данилівна – комплекс; Заготконтора Маневицької райспоживспілки; ФОП Бринчук Р.Л. – склад; ФОП Деделюк Ю.В. – пункт прийому; Ветлікарня; ДП"Поліське лісове господарство" – адмінприміщення; ФОП Рак Ігор Володимирович – автопарк; ПрАТ"Родючість"; Філія "Маневицький автодор" – база; ТзОВ"ТИС"; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе «Стохід»; Приватне підприємство "Берізка"; Приватне акціонерне товариство "Енерго" – база; КЕВ м. Володимир-Волинськ; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; ФОП Красуляк Я.М. - магазин; ТзОВ "УКР.АВТОІНВЕСТ". ФО Киричик Б.В.вул. Комарова – ФО Скороход Н.С. смт. Маневичі, вул. Кривоноса, Ринкова, 100-річчя Маневич, Янчишина, Галана, Зелена, Кошового, Гагаріна, Шевченка, Енгельса, Слупачика, Жовтнева, Ватутіна, 1-травня, Андрія Снітка, Сірка, Вокзальна, Лесі Українки, Сонячна6. ПЛ-10 кВ Л-28-05 08:00-17:00 ДТГО «Львівська залізниця»7. ПЛ-10 кВ Л-28-07 від ЗТП-228 08:00-17:00 АТ "Укртелеком" Волинська філія; ФОП Гейко В.О. – магазин; Храм Живоносне джерело УПЦ; дитсадок №4; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта №3; школа №2; ФОП Лучко Сергій Михайлович – готельний комплекс; бібліотека; Прокуратура Волинської області; УСЗН Камінь-Каширської РДА– адмінприміщення; ГУ ПФУ у Волинській обл. – адмінприміщення; ФОП Детюк О.О.; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин. смт. Маневичі, вул. Степана Бойка, Некрасова, 100-річчя Маневич, Наливайка, Богдана Хмельницького8. ПЛ-10 кВ Л-28-08 08:00-17:00 Підприємство Маневицької ВК – 42 – колонія; ДП "Маневицьке лісове господарство"; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія– тупик; Підприємство Маневицької ВК-42-гараж; ФОП Клименко С.В. – автопарк; ФОП Оксенюк М.А. – магазин; ФОП Міцевський Петро Дорофійович – МАФ; ДУ Маневицька ВК – 42 – гараж; Колківський ЦПО, гуртожиток №1; дит. садок №3; ДП "Маневицька радіологічна лабораторія"; ДП "Маневицьке лісове господарство" – будмайданчик; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – майстерня-гараж, контора; ДП "Маневицьке лісове господарство" – гараж, цех; ФОП Морозюк В.І. – магазин. смт. Маневичі, вул. 8-го Березня, Партизанська, Галана, Ягідна, Ставкова, Шевченка, Сірка, 1-го Травня, Андрія Снітка, Лесі Українки, Сонячна, Коцюбинського, Гоголя, Червоної Калини, Луцька9. КЛ-28-10 08:00-17:00 Маневицька селищна рада – адмінприміщення № 1; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музей, гараж кінотеатру; Маневицьке споживче товариство – бар «Лотос»; ВККП "Побутсервіс" – ательє; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – центр творчості; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення № 1; Приватне акціонерне товариство "Киїстар" – БСМЗ; ФОП Слобода С.М. – магазин; ФОП Рак Руслана Михайлівна – магазин; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе №1; 4-а ДПРЗ ГУ ДСУНС у Волинській області – пожежна частина; Філія ВОУ АТ "Ощадбанк" – відділення; ТзОВ"Екома"; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – школа №1, бухгалтерія; ФО Мусійчук Віктор Іванович – кіоск; Товариство рибалок та мисливців – адмінприміщення; ФОП Клімчук Володимир Миколайович – магазин; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення; ФОП Баран Г.Г. – магазин; Церква Адвентистів Сьомого Дня; ТзОВ "Торговий дім "Аванта"; ФО Полковський Славомир – ЗАВОД; Маневицька райспоживспілка – Комплекс «Україна»; ФО Кирда Л.Ф.; ФОП Гейко В.О.; смт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності, Горького, Комарова, Козацька10. ПЛ 35 кВ від ПС «Сойне» 08:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна № 5; ФОП Шумик Андрій Іванович – кафе «Приліснянка»; ПрАТ «ВФ Україна» – БСМЗ; Прилісненська сільська рада; Будинок культури; клуб; Маневицьке споживче товариство – магазин; школа; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №2; ФОП Шумик Андрій Іванович - магазин; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; ФОП Титаренко С.М. – магазин; ФОП Шеметуха В.В. – кіоск; Церква; ФОП Борисюк Н.М. – кіоск; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №4; ФОП Борисюк О.В. – пилорама; ТзОВ "Ресвуд" – вироб. приміщення; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №3; ФОП Зоря С.В. – магазин; ТзОВ"Екома" – цех; Державне підприємство "Волиньторф" – комірка №5, №8; Державне підприємство "Волиньторф" – будинок обрядових подій; Сільська рада с.Прилісне – будинок інспектора, АТ"Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; ФОП Коснюк О.В.; Заклад дошкільної освіти «Колобок»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – їдальня; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №1; ФОП Кравчик Н.М. – магазин;ПАТ "Рожищенський сирзавод" пункт прийому; ФО Бабійчук Тетяна Федорівна – кіоск; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; КНП ЦМСД Прилісненської с/ради– ФАП; ДП "Городоцьке лісове господарство" – лісництво; Церква; Молитовний будинок; Маневицьке споживче товариство – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Маневицьке управління водного господарства – дільниця; ФОП Мельник М.С. – цех; школа - Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області;Прилісненська с/рада-адмінприміщення, клуб; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ПАТ "Рожищенський сирзавод" – пункт прийому; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Карасинська гімназія Прилісненської с/ради – школа; Церква; Прилісненська сільська рада – адмінприміщення, клуб; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Шишик Андрій Михайлович – магазин; Молитовний будинок; ДП "Маневицьке лісове господарство" – нове лісництво; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія – дільниця; ФАП; ТзОВ "УкрТАУЕР" – БСМЗ.Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Молитовний будинок; ПрАТ"Київстар" БСМЗ; ДП «Поліське ЛГ»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.ФОП Борисюк І.Л. – магазин; ДП "Городоцьке лісове господарство"; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.ФОП Вацик В.В. – магазин; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Гузар Юрій Іванович – цех; церква; ФАП; клуб; Державне підприємство "Волиньторф" – сировинна база; ФОП Кузьмич Володимир Іванович – цех; ФОП Гузар Людмила Петрівна – магазин; дім молитви; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.ФОП Шпак Т.І. с. Приліснес. Лишнівкас. Карасинс. Замостяс. Городокс. Серхівс. Галузія1. ЗТП-24 09:00-17:00 Церква Св. Трійці вул. Ломоносова 14Дім милосердя вул. Ломоносова 16 м. Нововолинськ вул.акад. Кримського 82-92ЛермонтоваТолстогоГрінченка 2-18, 24-38, 1-35Ломоносова 17-29, 12-26Уласа Самчука 28 кв2ТранспортнаНестерова 3-19А, 2-10Киселя 39, 48Маяковського 90-94провулок Другий1. ЗТП № 91 10:00-15:00 Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області, РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, 150.Військомат Ратне, Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович М-н "Антан"Ратне, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛЬВЕ" Аптека, ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ №2 СМТ РАТНЕ ІМ.М.ЗАЛІПИ , ДЕРЖАВНА УСТАНОВА"ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" смт. Ратне вул. Шевченка,вул. Серпнева2. Л-1 КТП № 125 09:00-16:00 с. Панасі3. Л-2 КТП № 184 09:30-16:00 смт. Ратне вул. Заболотівська4. Л-4 КТП № 182 09:30-12:30 смт. Ратне вул. Нова5. Л-4 КТП № 166 13:00-17:00 смт. Ратне вул. Короленка1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 09:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2. ПЛ-0,4кВ ТП-36297 09:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру3. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 09:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 09:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна5. ТП-36311 09:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки6. ПЛ-0,4кВ ТП-36407 09:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова7. ТП-36235 09:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині8. ТП-36195 09:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка9. ТП-36196 09:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка10. ТП-36240 09:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж11. ПЛ-0,4кВ ТП-36481 09:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко12. ПЛ-0,4кВ ТП-36433 09:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова13. ПЛ-10кВ Л30-01 09:00-17:00 с. Копачівка (повністю)с. Башова (повністю)с. Тростянка (повністю)с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)с. Башова (повністю)с. Тростянка (повністю)с. Іванчиці (повністю)14. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 09:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш15. ПЛ-10кВ Л18-04 09:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова16. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 09:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква.ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців17. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 09:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського1. ПЛ-10кВ Л-27-05 до ЛР-1 09:00- 17:00 Магазин «Мясна точка»,» «Добра кухня», «Люкс»,Автостанція,Паливо-торф,ВУЖКГ,Автодор,ПП Воробець,ДПМК-14 смт. Стара Вижівка вул.. Привокзальна,Травнева,Партизанська,Ватутіна,Незалежності,Івана Франка,Лугова,Залізнична,Коцюбинського,Лісова,Завокзальна,Будівельників,Дачна,Вокзальна,2. КТП-61 09:00-17:00 с. Мокре х. Ярмолюки3. КТП-161 09:00-17:00 с. Мокре х. Ярмолюки4. КТП-227 09:00-17:00 с. Мокре х. Язвина5. КТП-129 09:00-17:00 с. Грабове вул.. 1-го Травня,Радянська1. 10:00-15:30с. Блаженик