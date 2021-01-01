В Луцькій райраді презентували технологію будівництва осель з соломи. ФОТО

На минулій сесії Луцької районної ради депутатам було презентовано осучаснену технологію зведення будинків – із соломи.Представники луцької компанії «Саман» будують екооселі всього за три місяці і кажуть, що солом’яні каркасні будинки нічим не гірші від цегляних, а в деяких характеристиках мають переваги, йдеться на сайті Луцькради.Розробник технології будівництва солом’яних будинків, представник компанії «Саман»розповів, що для зведення будинків використовують природні матеріали – дерево для каркасу та солому для утеплення.«Наші будинки з дерев’яного каркасу, а в якості утеплювача використовуємо щільно пресовані солом’яні панелі, що дозволяє зробити не тільки затишну і тиху оселю, а й теплу, адже коефіцієнт теплопровідності стіни в такому будинку у два рази вищий за встановлену норму – 7,2 при нормі 3,3.Ззовні будинок оздоблюється глиною та вапном, що є перешкодою для гризунів, адже миші не можуть прогризти глину, а також глина з вапном є пожежостійким матеріалом.Під час зведення будинку не використовуємо ніяких штучних речовин – тільки натуральна солома і тільки натуральне дерево. Покрівлю можемо зробити за бажанням з очерету або ж сучасну. Будинок з солом’яних панелей в 10 разів легший за цегляний, але при цьому йому не страшні сильні вітри», - деталізував Сергій Качкало.Квадратний метр будинку вартує 340 доларів, включаючи внутрішнє чорнове оздоблення, вікна та дах. Тож за умови наявності фінансових ресурсів замовник може отримати готовий будинок із підведеними усіма комунікаціями вже за три місяці.«Компанія «Саман» будує екожитло із соломи, яку люди спалюють або ж просто викидають. Майбутнє саме за такими підприємствами - на теренах Волині та України вони вкладають власні ресурси та дбають за збереження довкілля, наповнюють місцеві бюджети, сплачують податки і створюють робочі місця. Українці потребують недороге житло, а ця компанія якраз і може побудувати його швидко та якісно», - наголосив голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.Виставковий варіант такого будинку є в Луцьку – на території цеху, де виготовляються солом’яні панелі.