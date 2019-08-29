Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО

Роберт Данієлян.



Лучанам



«Ми вирішили відкрити повноцінний заклад, адже наші клієнти довго запитували, коли ж вже можна буде посидіти у затишному місці, смакуючи шурпою, пловом, долмою, звісно ж, шашликом, вони хотіли кавказької дискотеки із ретромузикою. Хоч зараз і складна ситуація через пандемію, але ми вирішили ризикнути», – ділиться Роберт Данієлян. Тому вже сьогодні, 15 липня, о 18:00 свої двері доброзичливо відкриває перший кафе-бар «Retro ШашликЯН», що на вулиці Задворецькій, 4. Територія закладу – простора, із великою кількістю зелених насаджень, що створює особливу атмосферу комфорту.



За словами власника ресторану, передусім тут роблять ставки на сімейний, затишний відпочинок. Тому й алкогольні напої коштуватимуть дорожче, аніж їжа.



«Дуже хочу, щоб наші гості відчували себе як вдома. Коли у місті діяв ще ресторан «Арарат», а мене не було безпосередньо на місці, завжди казав працівникам: «Жоден столик не має бути порожнім. Обов’язково вгощайте людей. «Кавказький» не має бути лише на вивісці, гостинність передусім. Гостинність – це стан душі, можна жити бідно, але щасливо, вміти вгощати. Хочу, щоб у «Retro ШашликЯНі» діти гралися, бігали, раділи, а їхні батьки відпочивали із задоволенням», - говорить пан Роберт.



У ресторані вам можуть накрити як стіл із кавказьких страв, так і з українських. Передусім кавказька кухня – про страви на мангалі. У «Retro ШашликЯНі» можна скуштувати три види шашлика: зі свинини, яловичини та баранини, а також свинячі ребра. Яловичину, до слова, кавказькі народи люблять найбільше. У маринадах немає шкідливих для здоров’я інгредієнтів, як от майонез чи підсилювачі смаку, лише перець, сіль, цибуля і лише вірменська зелень.



Готують у «Retro ШашликЯНі» люля-кебаб – знамениту м’ясну страву кавказької кухні. Її готують з фаршу і великої кількості цибулі, потім обсмажують з допомогою шампурів, тож люля-кебаб має підсмажену скоринку. У давнину м'ясо для страви товкли за допомогою каменів, скуштувати її могли лише шановані особи.



Серед цікавинок – традиційна шурпа. Інгредієнти спочатку смажать на вогні (баклажан, перець, помідор, картоплю, цибулю, м’ясо), а потім поєднують в одному казанку. У меню є й традиційний червоний борщ. Роберт Данієлян вважає, що цю першу страву повинні спробувати всі, хто приїжджає на Захід України, адже тут борщ наваристий і дуже смачний.



Ще одна фірмова страва ресторану – плов з бараниною чи яловичиною, який Роберта Данієляна навчив готувати відомий узбецький шеф-кухар.



Є у меню також долма – аналог українських голубців у виноградних листках, проте у начинці більше м’яса, аніж рису.



Цікаво, що кафе-бар «Retro ШашликЯн» має приставку «еко». І це не просто так. Власник закладу – лише за якісні інгредієнти без додавання «хімії». Тому продукти для ресторану теж обирає особливо прискіпливо.



«Я можу не дивитися, наприклад, на ціну м’яса. Але якщо мені не сподобається хоч один шматочок, купувати у цього фермера я більше не буду. Для мене головне – якість. Кожен шматочок у фірмових магазинах «ШашликЯн» – відбірний. Коли люди беруть замариноване м’ясо і вдома готують його на мангалі – воно ідеальної форми», - наголошує Роберт Данієлян.



Шеф-кухар кафе-бару «Retro ШашликЯн» запрошує на Задворецьку, 4 сьогодні, о 18:00, першими відчути, що таке кавказька гостинність, посмакувати оригінальними та насиченими смаками стравами.



Забронювати столик можна за номером: 050 371 99 77

Заклад працюватиме щодня з 11:00 до 23:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи не у всіх містах є ресторани кавказької кухні. Чому? Бо це – не лише про самобутні страви, а й про приголомшливу гостинність. Спробувавши кулінарні шедеври кавказьких кухарів, що мають неповторний смак та надзвичайний аромат, ви точно надовго забудете про фастфуд на кшталт піци чи бургерів. А ще кавказці щиро радіють будь-якому гостю, тому їжа ніби просякнута добротою і теплом. Приклад тому – сердечний та привітний власник, а заодно і шеф-кухар першого у Луцьку кафе-бару «Retro ШашликЯН»Лучанам «ШашликЯН» полюбився вже давно. У місті є дві «точки», де можна придбати безпосередньо на місці або ж замовити доставку фірмового шашлика, люля-кебаба, овочів з мангалу, а також сирів, соусів – на проспекті Соборності, 14Б (зупинка біля «Троянди») та на Північному ринку.«Ми вирішили відкрити повноцінний заклад, адже наші клієнти довго запитували, коли ж вже можна буде посидіти у затишному місці, смакуючи шурпою, пловом, долмою, звісно ж, шашликом, вони хотіли кавказької дискотеки із ретромузикою. Хоч зараз і складна ситуація через пандемію, але ми вирішили ризикнути», – ділиться Роберт Данієлян.Територія закладу – простора, із великою кількістю зелених насаджень, що створює особливу атмосферу комфорту.За словами власника ресторану, передусім тут роблять ставки на сімейний, затишний відпочинок. Тому й алкогольні напої коштуватимуть дорожче, аніж їжа.«Дуже хочу, щоб наші гості відчували себе як вдома. Коли у місті діяв ще ресторан «Арарат», а мене не було безпосередньо на місці, завжди казав працівникам: «Жоден столик не має бути порожнім. Обов’язково вгощайте людей. «Кавказький» не має бути лише на вивісці, гостинність передусім. Гостинність – це стан душі, можна жити бідно, але щасливо, вміти вгощати. Хочу, щоб у «Retro ШашликЯНі» діти гралися, бігали, раділи, а їхні батьки відпочивали із задоволенням», - говорить пан Роберт.У ресторані вам можуть накрити як стіл із кавказьких страв, так і з українських. Передусім кавказька кухня – про страви на мангалі. У «Retro ШашликЯНі» можна скуштувати три види шашлика: зі свинини, яловичини та баранини, а також свинячі ребра. Яловичину, до слова, кавказькі народи люблять найбільше. У маринадах немає шкідливих для здоров’я інгредієнтів, як от майонез чи підсилювачі смаку, лише перець, сіль, цибуля і лише вірменська зелень.Готують у «Retro ШашликЯНі» люля-кебаб – знамениту м’ясну страву кавказької кухні. Її готують з фаршу і великої кількості цибулі, потім обсмажують з допомогою шампурів, тож люля-кебаб має підсмажену скоринку. У давнину м'ясо для страви товкли за допомогою каменів, скуштувати її могли лише шановані особи.Серед цікавинок – традиційна шурпа. Інгредієнти спочатку смажать на вогні (баклажан, перець, помідор, картоплю, цибулю, м’ясо), а потім поєднують в одному казанку. У меню є й традиційний червоний борщ. Роберт Данієлян вважає, що цю першу страву повинні спробувати всі, хто приїжджає на Захід України, адже тут борщ наваристий і дуже смачний.Ще одна фірмова страва ресторану – плов з бараниною чи яловичиною, який Роберта Данієляна навчив готувати відомий узбецький шеф-кухар.Є у меню також долма – аналог українських голубців у виноградних листках, проте у начинці більше м’яса, аніж рису.Цікаво, що кафе-бар «Retro ШашликЯн» має приставку «еко». І це не просто так. Власник закладу – лише за якісні інгредієнти без додавання «хімії». Тому продукти для ресторану теж обирає особливо прискіпливо.«Я можу не дивитися, наприклад, на ціну м’яса. Але якщо мені не сподобається хоч один шматочок, купувати у цього фермера я більше не буду. Для мене головне – якість. Кожен шматочок у фірмових магазинах «ШашликЯн» – відбірний. Коли люди беруть замариноване м’ясо і вдома готують його на мангалі – воно ідеальної форми», - наголошує Роберт Данієлян.Шеф-кухар кафе-бару «Retro ШашликЯн» запрошує на Задворецьку, 4 сьогодні, о 18:00, першими відчути, що таке кавказька гостинність, посмакувати оригінальними та насиченими смаками стравами.

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