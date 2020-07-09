На кордоні з Польщею затримали українців із фальшивими довідками про вакцинацію





Як пoвідoмляє



П’ятеро чоловіків, щоб звільнитися від відбування карантину в Польщі, пред'явили довідки про отримання повного циклу щеплень від коронавірусу. Однак під час детальної перевірки прикордонники встановили, що всі ці документи були фальшивками.



Через це усіх п'ятьох затримали. Проти них відкрили справу й пред'явили звинувачення у використанні підроблених документів. Після цього чоловікам видали відмови у в'їзді до Польщі й повернули на територію України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятеро громадян України пред'явили прикордонникам фальшиві довідки про COVID-щеплення.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби, інцидент стався в пункті пропуску в Гребенному у вівторок, 13 липня.П’ятеро чоловіків, щоб звільнитися від відбування карантину в Польщі, пред'явили довідки про отримання повного циклу щеплень від коронавірусу. Однак під час детальної перевірки прикордонники встановили, що всі ці документи були фальшивками.Через це усіх п'ятьох затримали. Проти них відкрили справу й пред'явили звинувачення у використанні підроблених документів. Після цього чоловікам видали відмови у в'їзді до Польщі й повернули на територію України.

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