На Волині 19-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
Сьогодні, 11:52
Внаслідок ДТП у Володимир-Волинському районі загинув 19-річний мотоцикліст.
Аварія трапилася 14 липня близько 17 години, на автодорозі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне, поблизу села Тростянка, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
19-річний мешканець села Лудин, керуючи мотоциклом, зіткнувся із автомобілем Fiat, водієм якого був 39-річний житель Устилуга. Внаслідок аварії мотоцикліст травмувався, він помер, не приходячи до тями, під час проведення реанімаційних заходів.
Транспортні засоби з місця події поліцейські вилучили, їх доставили на майданчик Володимир-Волинського районного відділу поліції.
Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Всі обставини летальної ДТП встановлюють слідчі.
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Аварія трапилася 14 липня близько 17 години, на автодорозі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне, поблизу села Тростянка, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
19-річний мешканець села Лудин, керуючи мотоциклом, зіткнувся із автомобілем Fiat, водієм якого був 39-річний житель Устилуга. Внаслідок аварії мотоцикліст травмувався, він помер, не приходячи до тями, під час проведення реанімаційних заходів.
Транспортні засоби з місця події поліцейські вилучили, їх доставили на майданчик Володимир-Волинського районного відділу поліції.
Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Всі обставини летальної ДТП встановлюють слідчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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