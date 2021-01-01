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На Волині 19-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

На Волині 19-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
Внаслідок ДТП у Володимир-Волинському районі загинув 19-річний мотоцикліст.

Аварія трапилася 14 липня близько 17 години, на автодорозі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне, поблизу села Тростянка, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

19-річний мешканець села Лудин, керуючи мотоциклом, зіткнувся із автомобілем Fiat, водієм якого був 39-річний житель Устилуга. Внаслідок аварії мотоцикліст травмувався, він помер, не приходячи до тями, під час проведення реанімаційних заходів.

Транспортні засоби з місця події поліцейські вилучили, їх доставили на майданчик Володимир-Волинського районного відділу поліції.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Всі обставини летальної ДТП встановлюють слідчі.

На Волині 19-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
На Волині 19-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі



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Теги: мотоцикл, аварія, хлопець
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