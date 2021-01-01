На Волині 19-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

Внаслідок ДТП у Володимир-Волинському районі загинув 19-річний мотоцикліст.Аварія трапилася 14 липня близько 17 години, на автодорозі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне, поблизу села Тростянка, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.19-річний мешканець села Лудин, керуючи мотоциклом, зіткнувся із автомобілем Fiat, водієм якого був 39-річний житель Устилуга. Внаслідок аварії мотоцикліст травмувався, він помер, не приходячи до тями, під час проведення реанімаційних заходів.Транспортні засоби з місця події поліцейські вилучили, їх доставили на майданчик Володимир-Волинського районного відділу поліції.Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Всі обставини летальної ДТП встановлюють слідчі.