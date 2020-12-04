Судили волинянина, який викрав у пенсіонерки гаманець з грошима





Про це йдеться у вироку суду від 12 липня, - пише



Обвинувачений 27 травня близько 17:00 таємно викрав 5000 гривень, які знаходились в гаманці під подушкою у спальній кімнаті будинку. Грошима він розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.



Обвинувачений визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.



Як видно із матеріалів справи, чоловік перебуває у сімейних відносинах з пенсіонеркою, яку обікрав.



Суд ухвалив визнати його винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді громадських робіт на 140 годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили уродженця села Рудка-Козинська, який обікрав пенсіонерку.Про це йдеться у вироку суду від 12 липня, - пише Район.Рожище. Обвинувачений 27 травня близько 17:00 таємно викрав 5000 гривень, які знаходились в гаманці під подушкою у спальній кімнаті будинку. Грошима він розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.Обвинувачений визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.Як видно із матеріалів справи, чоловік перебуває у сімейних відносинах з пенсіонеркою, яку обікрав.Суд ухвалив визнати його винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді громадських робіт на 140 годин.

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