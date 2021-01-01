На Волині браконьєр стріляв у єгеря, який його «спалив»
Сьогодні, 12:54
На Горохівщині браконьєр стріляв у бік єгеря, який його виявив.
Подія сталася сьогодні вночі, 15 липня, інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Повідомляють, під час патрулювання мисливських угідь єгерська служба ДП «Горохівське ЛМГ» помітила світло у полі біля лісу. Підійшовши ближче, працівник державної лісової охорони побачив двох чоловіків і поцікавився, чому вони тут. Один одразу вдався до втечі, інший став поводити себе агресивно і погрожувати, що буде стріляти. Згодом чоловік здійснив два постріли – у повітря та в бік єгеря. Утікаючи, здійснив ще один постріл.
Про факт повідомили поліцію. Триває слідство. Встановлюють деталі, є підозри щодо особи порушника.
Як зауважують у пресслужбі ВОУЛМГ, ймовірно, що це були місцеві жителі, які добре орієнтується на місцевості. На щастя, цього обійшлося без трагічних наслідків. Через вдалий збіг обставин. Адже постріли у темряві вкрай небезпечні.
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Подія сталася сьогодні вночі, 15 липня, інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Повідомляють, під час патрулювання мисливських угідь єгерська служба ДП «Горохівське ЛМГ» помітила світло у полі біля лісу. Підійшовши ближче, працівник державної лісової охорони побачив двох чоловіків і поцікавився, чому вони тут. Один одразу вдався до втечі, інший став поводити себе агресивно і погрожувати, що буде стріляти. Згодом чоловік здійснив два постріли – у повітря та в бік єгеря. Утікаючи, здійснив ще один постріл.
Про факт повідомили поліцію. Триває слідство. Встановлюють деталі, є підозри щодо особи порушника.
Як зауважують у пресслужбі ВОУЛМГ, ймовірно, що це були місцеві жителі, які добре орієнтується на місцевості. На щастя, цього обійшлося без трагічних наслідків. Через вдалий збіг обставин. Адже постріли у темряві вкрай небезпечні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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