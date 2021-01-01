На Волині браконьєр стріляв у єгеря, який його «спалив»

На Горохівщині браконьєр стріляв у бік єгеря, який його виявив.Подія сталася сьогодні вночі, 15 липня, інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.Повідомляють, під час патрулювання мисливських угідь єгерська служба ДП «Горохівське ЛМГ» помітила світло у полі біля лісу. Підійшовши ближче, працівник державної лісової охорони побачив двох чоловіків і поцікавився, чому вони тут. Один одразу вдався до втечі, інший став поводити себе агресивно і погрожувати, що буде стріляти. Згодом чоловік здійснив два постріли – у повітря та в бік єгеря. Утікаючи, здійснив ще один постріл.Про факт повідомили поліцію. Триває слідство. Встановлюють деталі, є підозри щодо особи порушника.Як зауважують у пресслужбі ВОУЛМГ, ймовірно, що це були місцеві жителі, які добре орієнтується на місцевості. На щастя, цього обійшлося без трагічних наслідків. Через вдалий збіг обставин. Адже постріли у темряві вкрай небезпечні.