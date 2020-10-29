В Італії заробітчанка з України жорстоко побила пенсіонерку, за якою доглядала
Сьогодні, 13:06
В італійському місті Падуя поліція затримала 52-річну українку, яка працювала доглядачем пенсіонерки.
Перебуваючи в алкогольному сп’янінні, вона побила 87-річну жінку ногами і руками. Постраждалу госпіталізували, - пишуть Факти.
Інцидент стався 10 липня. Відомо, що напередодні між двома жінками трапився побутовий конфлікт. Італійські медики, які оглянули постраждалу пенсіонерку, запевнили, що це могло бути не перше побиття.
Відомо, що під час затримання українка пручалася і декілька разів вдарила поліцейського. Якою була причина побиття та чи знущалася вона над пенсіонеркою і раніше, встановлюватиме слідство.
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Перебуваючи в алкогольному сп’янінні, вона побила 87-річну жінку ногами і руками. Постраждалу госпіталізували, - пишуть Факти.
Інцидент стався 10 липня. Відомо, що напередодні між двома жінками трапився побутовий конфлікт. Італійські медики, які оглянули постраждалу пенсіонерку, запевнили, що це могло бути не перше побиття.
Відомо, що під час затримання українка пручалася і декілька разів вдарила поліцейського. Якою була причина побиття та чи знущалася вона над пенсіонеркою і раніше, встановлюватиме слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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