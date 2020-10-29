вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Італії заробітчанка з України жорстоко побила пенсіонерку, за якою доглядала

В Італії заробітчанка з України жорстоко побила пенсіонерку, за якою доглядала
В італійському місті Падуя поліція затримала 52-річну українку, яка працювала доглядачем пенсіонерки.

Перебуваючи в алкогольному сп’янінні, вона побила 87-річну жінку ногами і руками. Постраждалу госпіталізували, - пишуть Факти.

Інцидент стався 10 липня. Відомо, що напередодні між двома жінками трапився побутовий конфлікт. Італійські медики, які оглянули постраждалу пенсіонерку, запевнили, що це могло бути не перше побиття.

Відомо, що під час затримання українка пручалася і декілька разів вдарила поліцейського. Якою була причина побиття та чи знущалася вона над пенсіонеркою і раніше, встановлюватиме слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Італія, українка, побиття, доглядальниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 30 дітей-сиріт із приєднаних сіл Луцької громади включили до списку на позачергове отримання житла
Сьогодні, 14:01
На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
В Італії заробітчанка з України жорстоко побила пенсіонерку, за якою доглядала
Сьогодні, 13:06
На Волині браконьєр стріляв у єгеря, який його «спалив»
Сьогодні, 12:54
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Чоловік викликав повій, а потім на колінах вибачався: подробиці моторошного вбивства українки в Італії Чоловік викликав повій, а потім на колінах вибачався: подробиці моторошного вбивства українки в Італії
29 жовтень, 2020, 11:40
В Італії чоловік вбив українку В Італії чоловік вбив українку
27 жовтень, 2020, 15:17
В Італії першу українку вилікували від коронавірусу унікальним методом. ВІДЕО В Італії першу українку вилікували від коронавірусу унікальним методом. ВІДЕО
29 березень, 2020, 11:20
В Італії від коронавірусу померла ще одна українка, – ЗМІ В Італії від коронавірусу померла ще одна українка, – ЗМІ
20 березень, 2020, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
Сьогодні, 12:50
 1
Майже 30 дітей-сиріт із приєднаних сіл Луцької громади включили до списку на позачергове отримання житла
Сьогодні, 14:01
 0
На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
 0
В Італії заробітчанка з України жорстоко побила пенсіонерку, за якою доглядала
Сьогодні, 13:06
 0
На Волині браконьєр стріляв у єгеря, який його «спалив»
Сьогодні, 12:54
 0
Медіа
відео
1/8