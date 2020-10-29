В Італії заробітчанка з України жорстоко побила пенсіонерку, за якою доглядала

В італійському місті Падуя поліція затримала 52-річну українку, яка працювала доглядачем пенсіонерки.Перебуваючи в алкогольному сп’янінні, вона побила 87-річну жінку ногами і руками. Постраждалу госпіталізували, - пишуть Факти.Інцидент стався 10 липня. Відомо, що напередодні між двома жінками трапився побутовий конфлікт. Італійські медики, які оглянули постраждалу пенсіонерку, запевнили, що це могло бути не перше побиття.Відомо, що під час затримання українка пручалася і декілька разів вдарила поліцейського. Якою була причина побиття та чи знущалася вона над пенсіонеркою і раніше, встановлюватиме слідство.