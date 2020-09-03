На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
У Володимирі близько 12:00 у військовому містечку на вулиці Ковельській сталася ДТП на пішохідному переході.
Про це повідомляє "Буг".
Відео з місця події надіслали Бугу очевидці в інстаграм. За словами свідків, внаслідок пригоди є потерпілий.
На місці працює поліція та “швидка”. Деталі аварії поки невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Буг".
Відео з місця події надіслали Бугу очевидці в інстаграм. За словами свідків, внаслідок пригоди є потерпілий.
На місці працює поліція та “швидка”. Деталі аварії поки невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Майже 30 дітей-сиріт із приєднаних сіл Луцької громади включили до списку на позачергове отримання житла
Сьогодні, 14:01
На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
На Волині браконьєр стріляв у єгеря, який його «спалив»
Сьогодні, 12:54
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
Сьогодні, 12:50