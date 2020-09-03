На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО





Про це повідомляє



Відео з місця події надіслали Бугу очевидці в інстаграм. За словами свідків, внаслідок пригоди є потерпілий.



На місці працює поліція та “швидка”. Деталі аварії поки невідомі.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі близько 12:00 у військовому містечку на вулиці Ковельській сталася ДТП на пішохідному переході.Про це повідомляє "Буг". Відео з місця події надіслали Бугу очевидці в інстаграм. За словами свідків, внаслідок пригоди є потерпілий.На місці працює поліція та “швидка”. Деталі аварії поки невідомі.

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