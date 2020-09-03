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На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО

На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО
У Володимирі близько 12:00 у військовому містечку на вулиці Ковельській сталася ДТП на пішохідному переході.

Про це повідомляє "Буг".

Відео з місця події надіслали Бугу очевидці в інстаграм. За словами свідків, внаслідок пригоди є потерпілий.

На місці працює поліція та “швидка”. Деталі аварії поки невідомі.


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Теги: Володимир, аварія, потерпілі
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