Майже 30 дітей-сиріт із приєднаних сіл Луцької громади включили до списку на позачергове отримання житла





Про це стало відомо 15 липня під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пишуть



Члени виконкому розглянули питання про включення у список осіб, які мають право на позачергове отримання житла.



Виконувач обов’язків керівника відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Володимир Пунтус пояснив необхідність прийняття цього проєкту рішення.



«У зв’язку з приєднанням сільських рад до Луцької міської ради старости передали квартирні справи осіб, які перебували на квартирному обліку за місцем проживання в приєднаних селах. Є потреба включити цих громадян на квартирний облік при виконавчому комітеті Луцької міської ради», – сказав він.



У список осіб, які мають право на позачергове отримання житла, включили 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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