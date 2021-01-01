Майже 30 дітей-сиріт із приєднаних сіл Луцької громади включили до списку на позачергове отримання житла
Сьогодні, 14:01
Майже 30 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, включили до списку при виконавчому комітеті Луцької міської ради як осіб, які мають право на позачергове отримання житла.
Про це стало відомо 15 липня під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пишуть Волинські новини.
Члени виконкому розглянули питання про включення у список осіб, які мають право на позачергове отримання житла.
Виконувач обов’язків керівника відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Володимир Пунтус пояснив необхідність прийняття цього проєкту рішення.
«У зв’язку з приєднанням сільських рад до Луцької міської ради старости передали квартирні справи осіб, які перебували на квартирному обліку за місцем проживання в приєднаних селах. Є потреба включити цих громадян на квартирний облік при виконавчому комітеті Луцької міської ради», – сказав він.
У список осіб, які мають право на позачергове отримання житла, включили 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Про це стало відомо 15 липня під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пишуть Волинські новини.
Члени виконкому розглянули питання про включення у список осіб, які мають право на позачергове отримання житла.
Виконувач обов’язків керівника відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Володимир Пунтус пояснив необхідність прийняття цього проєкту рішення.
«У зв’язку з приєднанням сільських рад до Луцької міської ради старости передали квартирні справи осіб, які перебували на квартирному обліку за місцем проживання в приєднаних селах. Є потреба включити цих громадян на квартирний облік при виконавчому комітеті Луцької міської ради», – сказав він.
У список осіб, які мають право на позачергове отримання житла, включили 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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