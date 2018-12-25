Волинські лікарі прооперували 18-річного хлопця, що невдало побоксував. ФОТО 18+





Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.



В ургентному порядку хлопця оглянули і встановили діагноз: закритий перелом основи п’ясної кістки із зміщенням.



Медики провели оперативне лікування - репозицію перелому та фіксацію титановою мініпластиною.



Операція пройшла успішно. Пацієнт вже наступного дня проведе реабілітацію і через місяць зможе приступити до фізичної праці.



В операційній працювали:

Брус Роман Богданович - завідувач травматологічним відділенням, лікар-травматолог.

Магдюк Людмила Анатоліївна - сестра медична операційна.



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