Волинські лікарі прооперували 18-річного хлопця, що невдало побоксував. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:25
Під час заняття спортом пацієнт віком 18 років отримав травму від удару у грушу.
Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.
В ургентному порядку хлопця оглянули і встановили діагноз: закритий перелом основи п’ясної кістки із зміщенням.
Медики провели оперативне лікування - репозицію перелому та фіксацію титановою мініпластиною.
Операція пройшла успішно. Пацієнт вже наступного дня проведе реабілітацію і через місяць зможе приступити до фізичної праці.
В операційній працювали:
Брус Роман Богданович - завідувач травматологічним відділенням, лікар-травматолог.
Магдюк Людмила Анатоліївна - сестра медична операційна.
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Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.
В ургентному порядку хлопця оглянули і встановили діагноз: закритий перелом основи п’ясної кістки із зміщенням.
Медики провели оперативне лікування - репозицію перелому та фіксацію титановою мініпластиною.
Операція пройшла успішно. Пацієнт вже наступного дня проведе реабілітацію і через місяць зможе приступити до фізичної праці.
В операційній працювали:
Брус Роман Богданович - завідувач травматологічним відділенням, лікар-травматолог.
Магдюк Людмила Анатоліївна - сестра медична операційна.
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