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Волинські лікарі прооперували 18-річного хлопця, що невдало побоксував. ФОТО 18+

Волинські лікарі прооперували 18-річного хлопця, що невдало побоксував. ФОТО 18+
Під час заняття спортом пацієнт віком 18 років отримав травму від удару у грушу.

Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.

В ургентному порядку хлопця оглянули і встановили діагноз: закритий перелом основи п’ясної кістки із зміщенням.

Медики провели оперативне лікування - репозицію перелому та фіксацію титановою мініпластиною.

Операція пройшла успішно. Пацієнт вже наступного дня проведе реабілітацію і через місяць зможе приступити до фізичної праці.

В операційній працювали:
Брус Роман Богданович - завідувач травматологічним відділенням, лікар-травматолог.
Магдюк Людмила Анатоліївна - сестра медична операційна.
Волинські лікарі прооперували 18-річного хлопця, що невдало побоксував. ФОТО 18+
Волинські лікарі прооперували 18-річного хлопця, що невдало побоксував. ФОТО 18+
Волинські лікарі прооперували 18-річного хлопця, що невдало побоксував. ФОТО 18+
Волинські лікарі прооперували 18-річного хлопця, що невдало побоксував. ФОТО 18+

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Теги: перелом, травма, операція
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