Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Упродовж 12-15 липня в місті Вінниці відбувся чемпіонат України з марафону пам'яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Змагання проходили на коротких дистанціях – до 3,4 км та довгих – до 29,8 км у байдарці.
Срібним призером чемпіонату став волинянин Семенюк Тарас серед юніорів у каное–одиночці на дистанції 19 000 м.
Зауважимо, що четверте місце посіли Анна Дудка серед юніорок у байдарці-одиночці на дистанції 19 000 м та Максим Примачук у каное-двійці на цій же дистанції.
Спортсмени є учнями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Змагання проходили на коротких дистанціях – до 3,4 км та довгих – до 29,8 км у байдарці.
Срібним призером чемпіонату став волинянин Семенюк Тарас серед юніорів у каное–одиночці на дистанції 19 000 м.
Зауважимо, що четверте місце посіли Анна Дудка серед юніорок у байдарці-одиночці на дистанції 19 000 м та Максим Примачук у каное-двійці на цій же дистанції.
Спортсмени є учнями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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