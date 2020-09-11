Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО

Упродовж 12-15 липня в місті Вінниці відбувся чемпіонат України з марафону пам'яті воїна-спортсменаз веслування на байдарках і каное.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Змагання проходили на коротких дистанціях – до 3,4 км та довгих – до 29,8 км у байдарці.Срібним призером чемпіонату став волинянинсеред юніорів у каное–одиночці на дистанції 19 000 м.Зауважимо, що четверте місце посілисеред юніорок у байдарці-одиночці на дистанції 19 000 м тау каное-двійці на цій же дистанції.Спортсмени є учнями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.