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Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО

Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО
Упродовж 12-15 липня в місті Вінниці відбувся чемпіонат України з марафону пам'яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Змагання проходили на коротких дистанціях – до 3,4 км та довгих – до 29,8 км у байдарці.

Срібним призером чемпіонату став волинянин Семенюк Тарас серед юніорів у каное–одиночці на дистанції 19 000 м.

Зауважимо, що четверте місце посіли Анна Дудка серед юніорок у байдарці-одиночці на дистанції 19 000 м та Максим Примачук у каное-двійці на цій же дистанції.

Спортсмени є учнями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО
Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО
Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО
Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО
Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО
Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО


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Теги: чемпіонат України, марафон пам'яті, каное, байдарки, волиняни
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