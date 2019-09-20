На Світязі неповнолітній викрав з кафе кальян

Минулої доби під час несення служби з охорони громадського порядку на Світязі нацгвардійці затримали неповнолітнього, що намагався вчинити крадіжку. Двома днями раніше у цьому ж населеному пункті спіймали 22-річного громадянина з ймовірними наркотичними речовинами.Про це повідомляють на офіційній сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у фейсбуці.Відтак, 14 липня близько 00:40 під час патрулювання по вулиці Набережній на Світязі гвардійський автопатруль помітив, як із одного з місцевих кафе вибіг невідомий громадянин, а за ним працівник цього ж закладу. Останній повідомив, що втікач викрав пристрій для куріння «кальян». Громадянин був оперативно затриманий неподалік місця вчинення крадіжки. Як з’ясувалося згодом, затриманий - неповнолітній, 2005 року народження.12 липня близько 00:30 на тій же Набережній спільний з поліцейськими патруль неподалік пляжу помітив чоловіка, який поводився підозріло. Під час поверхневої перевірки у 22-річного громадянина було виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на «канабіс». Виявлену речовину вилучили та направили на дослідження.