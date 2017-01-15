В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років
Сьогодні, 15:10
Верховна рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №5122.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосував 341 нардеп.
Закон забороняє відпуск ліків, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, малолітнім особам, а також доставку препаратів кінцевому споживачу - малолітній особі.
"Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік", - вказано у законі.
У разі відмови покупця надати такий документ ліки такій особі не продадуть.
Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Раді прийняти цей законопроект.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосував 341 нардеп.
Закон забороняє відпуск ліків, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, малолітнім особам, а також доставку препаратів кінцевому споживачу - малолітній особі.
"Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік", - вказано у законі.
У разі відмови покупця надати такий документ ліки такій особі не продадуть.
Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Раді прийняти цей законопроект.
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