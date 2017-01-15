вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років

В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років
Верховна рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №5122.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 341 нардеп.

Закон забороняє відпуск ліків, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, малолітнім особам, а також доставку препаратів кінцевому споживачу - малолітній особі.

"Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік", - вказано у законі.

У разі відмови покупця надати такий документ ліки такій особі не продадуть.

Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Раді прийняти цей законопроект.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заборона, продаж, ліки, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перший день вступу до вишів: скільки заяв подали до ВНУ і ЛНТУ
Сьогодні, 15:48
«Поважний вік – це зовсім не старість», – тренерка з Волині, яка навчає пенсіонерів танцювати
Сьогодні, 15:37
В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років
Сьогодні, 15:10
На Світязі неповнолітній викрав з кафе кальян
Сьогодні, 15:04
Масштабні повені у Німеччині: загинуло до 20 людей та десятки зникли безвісти. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
В український аптеках продовжують продавати заборонені медперпарати В український аптеках продовжують продавати заборонені медперпарати
15 січень, 2017, 09:01
Волинянку ошукали при купівлі ліків в інтернеті Волинянку ошукали при купівлі ліків в інтернеті
03 лютий, 10:50
У Луцьку викрили ще дві «точки», де торгували алкоголем в заборонений час У Луцьку викрили ще дві «точки», де торгували алкоголем в заборонений час
09 червень, 2020, 10:13
У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем
05 червень, 2020, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
Сьогодні, 12:50
 1
Перший день вступу до вишів: скільки заяв подали до ВНУ і ЛНТУ
Сьогодні, 15:48
 0
«Поважний вік – це зовсім не старість», – тренерка з Волині, яка навчає пенсіонерів танцювати
Сьогодні, 15:37
 0
В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років
Сьогодні, 15:10
 0
На Світязі неповнолітній викрав з кафе кальян
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8