В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років





Про це повідомляє



"За" проголосував 341 нардеп.



Закон забороняє відпуск ліків, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, малолітнім особам, а також доставку препаратів кінцевому споживачу - малолітній особі.



"Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік", - вказано у законі.



У разі відмови покупця надати такий документ ліки такій особі не продадуть.



Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Раді прийняти цей законопроект.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №5122.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради."За" проголосував 341 нардеп.Закон забороняє відпуск ліків, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, малолітнім особам, а також доставку препаратів кінцевому споживачу - малолітній особі."Якщо у особи, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або їх доставку кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, така особа повинна звернутися до покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік", - вказано у законі.У разі відмови покупця надати такий документ ліки такій особі не продадуть.Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Раді прийняти цей законопроект.

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