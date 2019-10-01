Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату Європи. ФОТО, ВІДЕО

Студент Волинського національного університету імені Лесі Українкизавоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів, який відбувався у столиці Італії місті Римі.На дистанції 200 метрів брасом лучанин з невеликим відставанням програв «золотому» призеру змагань литовцю Алексісу Савіцкасу та росіянину Дмітрію Асхабову. Максим подолав 200-метрову дистанцію за 2.13.75 хвилини. Вдома юного плавця зустрічали та вітали з успішним виступом на чемпіонаті Європи тренери, рідні та друзі, - йдеться на сайті волинського вишу.За словами Максима, турніру, на якому він зробив поки найвагоміше досягнення у своїй кар’єрі, передувала серйозна та виснажлива підготовка, розпочата ще взимку.«З лютого ми почали відповідально готуватися до змагань, я був на тренувальному зборі у збірній України. На змаганнях у Дніпрі ми виборювали ліцензію на чемпіонат Європи. Показавши там гарні результати, ми поїхали на змагання у Білорусь. Саме на цих змаганнях «збірники» мали останній шанс кваліфікуватися на Олімпійські ігри. В Бресті я добре виступив, показавши норматив В на Олімпіаду і покращивши свій результат. А вже через два місяці, у липні, відбувся чемпіонат Європи», - розповів Максим Ткачук.плаванняНа жаль, результат студента Лесиного університету поки не дозволяє брати участі в Олімпійських іграх, але Максим не падає духом і запевняє, що буде наполегливо працювати і тренуватися, щоб стати учасником наступної Олімпіади.«Загалом спортсмени не загадають наперед, але потрібно ставити собі цілі. Я відчуваю, що можу кваліфікуватися на наступні Олімпійські ігри, які відбудуться вже через три роки. Бо для чого тренуватися, якщо не відчуваєш, що можна показати кращий результат? Мені не вистачає трьох секунд. Щоб кваліфікуватися на Олімпіаду в Японії, потрібно було показати результат 2.10.25. Тому працюємо далі», – сказав плавець.Також Максим Ткачук пригадав, що почав займатися плаванням у дев’ять років. До цього він часто просто просив батьків записати його у басейн. Аргументація була по-дитячому проста – не хотів влітку плавати у сільському ставку.«Влітку у мене день народження, і я попросив тата записати мене на плавання. Думав, просто буду купатися в басейні, щоб не у ставку (сміється, – ред.). Я дуже хотів у басейн. Казав: «Мені не треба подарунка на день народження, тільки запишіть у басейн». Зараз вийшло так, що я не просто плаваю в басейні, а й беру участь у серйозних змаганнях», - з усмішкою розповідає Максим.Максим Ткачук навчається на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я, цього літа хлопець закінчив перший курс.Ділиться, що при виборі навчального закладу керувався тим, що Університет Лесі Українки – авторитетний заклад, який дає якісну освіту багатьом людям, в тому числі й спортсменам: «В мене було багато знайомих, які навчаються і навчалися тут, радили мені вступати саме у Волинський національний університет імені Лесі Українки».За словами юного спортсмена, йому вдається поєднувати навчання і заняття плаванням, і в цьому його підтримують викладачі, які з розумінням ставляться до частої участі у змаганнях, тренуваннях.«Мені подобається тут вчитися, тут мені комфортно, мене всі розуміють і підтримують, величезне за це дякую», – підсумував «бронзовий» призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів.