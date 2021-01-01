«Поважний вік – це зовсім не старість», – тренерка з Волині, яка навчає пенсіонерів танцювати





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Валентина народилася 1981 року в Російській Федерації, в Бурятії, де на той час проходив службу батько-військовий. 1987-го батька перевели до Володимира-Волинського, де донька навчалася у школі, а потім – у педагогічному училищі імені А. Кримського. Згодом були студентські роки, які провела в аудиторіях педагогічного факультету Східноєвропейського університету, а пізніше – на факультеті хореографії Рівненського державного гуманітарного університету. Трудову діяльність розпочала вчителем початкових класів, але, ще з дитинства закохана в танець, вела хореографічний гурток у школі.



Згодом пані Валентину запросили тренером-хореографом у дитячу спортивну школу, вона 10 років викладала хореографічні дисципліни в педколеджі. Нині Валентина Карпюк – керівник дитячої студії «Тіп-Топ». Тут діти з 4-х років починають освоювати мистецтво танцю. Відвідують студію і дорослі, де для них проводяться заняття з фітнесу.



Свого часу пані Валентина бувала в Університеті ІІІ віку, де проходили практику студенти педагогічного коледжу. Вона дивувалася допитливості, енергії та невтомності людей, які відвідували заняття в університеті.



"Це дуже активні люди. Їхньому азарту, прагненню до знань, до творчості можна тільки позаздрити. Вони хочуть рухатися, співати, щось дізнаватися, пробувати себе в чомусь новому. Це дивовижні оптимісти. У той час, як більшість людей поважного віку переймаються проблемами, думають, як вижити у складних економічних умовах, ці люди просто живуть, живуть гарно й активно. Ось чому я сама запропонувала їм свої послуги щодо навчання танцю", - каже пані Валентина.



Як повідомила очільниця Університету ІІІ віку Оксана Бистричан, уже відбулося перше заняття з танцю, яке провела Валентина Карпюк. Викладачка танцю з допомогою літератури та матеріалів з інтернету вдало підібрала спеціальні танцювальні вправи, розраховані на людей поважного віку. До слова, саме із хореографічного заняття університет відновлює свою діяльність, яка майже на цілий рік була припинена через карантин.



"Я прагну довести всім, що поважний вік – це зовсім не старість. – Люди поважного віку мають право на велику повагу, тому що у них є досвід, життєва мудрість і ніхто так, як вони, не цінує життя", - резюмує тренерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Професійний педагог і хореограф Валентина Карпюк не тільки навчає танцювати дітей, а й займається із студентами Університету ІІІ віку.Про це пише Місто вечірнє Валентина народилася 1981 року в Російській Федерації, в Бурятії, де на той час проходив службу батько-військовий. 1987-го батька перевели до Володимира-Волинського, де донька навчалася у школі, а потім – у педагогічному училищі імені А. Кримського. Згодом були студентські роки, які провела в аудиторіях педагогічного факультету Східноєвропейського університету, а пізніше – на факультеті хореографії Рівненського державного гуманітарного університету. Трудову діяльність розпочала вчителем початкових класів, але, ще з дитинства закохана в танець, вела хореографічний гурток у школі.Згодом пані Валентину запросили тренером-хореографом у дитячу спортивну школу, вона 10 років викладала хореографічні дисципліни в педколеджі. Нині Валентина Карпюк – керівник дитячої студії «Тіп-Топ». Тут діти з 4-х років починають освоювати мистецтво танцю. Відвідують студію і дорослі, де для них проводяться заняття з фітнесу.Свого часу пані Валентина бувала в Університеті ІІІ віку, де проходили практику студенти педагогічного коледжу. Вона дивувалася допитливості, енергії та невтомності людей, які відвідували заняття в університеті."Це дуже активні люди. Їхньому азарту, прагненню до знань, до творчості можна тільки позаздрити. Вони хочуть рухатися, співати, щось дізнаватися, пробувати себе в чомусь новому. Це дивовижні оптимісти. У той час, як більшість людей поважного віку переймаються проблемами, думають, як вижити у складних економічних умовах, ці люди просто живуть, живуть гарно й активно. Ось чому я сама запропонувала їм свої послуги щодо навчання танцю", - каже пані Валентина.Як повідомила очільниця Університету ІІІ віку, уже відбулося перше заняття з танцю, яке провела Валентина Карпюк. Викладачка танцю з допомогою літератури та матеріалів з інтернету вдало підібрала спеціальні танцювальні вправи, розраховані на людей поважного віку. До слова, саме із хореографічного заняття університет відновлює свою діяльність, яка майже на цілий рік була припинена через карантин."Я прагну довести всім, що поважний вік – це зовсім не старість. – Люди поважного віку мають право на велику повагу, тому що у них є досвід, життєва мудрість і ніхто так, як вони, не цінує життя", - резюмує тренерка.

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