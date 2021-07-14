Територію луцького «політеху» причепурять за декілька мільйонів гривень





Відповідний тендер оголосили на платформі



Відповідно до документації, на території виконають демонтажі старих конструкцій, викорчуюють сухостій і натомість посадять нові дерева, проведуть благоустрій території, де з-поміж іншого посіять газон, улаштують бруківку.



Роботи повинні виконати до кінця цього року. Очікувана вартість - 9 026 480 гривень.

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