вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Територію луцького «політеху» причепурять за декілька мільйонів гривень

Територію луцького «політеху» причепурять за декілька мільйонів гривень
Проведуть капітальний ремонт благоустрою території Луцького національного технічного університету на вулиці Львівській, 75.

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

Відповідно до документації, на території виконають демонтажі старих конструкцій, викорчуюють сухостій і натомість посадять нові дерева, проведуть благоустрій території, де з-поміж іншого посіять газон, улаштують бруківку.

Роботи повинні виконати до кінця цього року. Очікувана вартість - 9 026 480 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький НТУ, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який всадив ножа у спину сусіда, сів у тюрму на 5 років
Сьогодні, 16:52
На Волині поліцейські розшукали зниклого 84-річного чоловіка, який заблукав у місті
Сьогодні, 16:33
Територію луцького «політеху» причепурять за декілька мільйонів гривень
Сьогодні, 16:15
Через спеку усім підрозділам Луцькради рекомендують змінити графік роботи
Сьогодні, 16:03
Перший день вступу до вишів: скільки заяв подали до ВНУ і ЛНТУ
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
У Луцьку облаштують нові парки та висадять понад 1000 дерев У Луцьку облаштують нові парки та висадять понад 1000 дерев
16 червень, 13:45
Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій* Візитівка «Єврохолдінгу» – красивий благоустрій*
14 червень, 09:35
У Луцьку за порушення благоустрою покарали власницю нежитлового приміщення. ВІДЕО У Луцьку за порушення благоустрою покарали власницю нежитлового приміщення. ВІДЕО
20 квітень, 22:21
У громаді на Волині впорядковують старе сміттєзвалище. ВІДЕО У громаді на Волині впорядковують старе сміттєзвалище. ВІДЕО
23 березень, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
Сьогодні, 12:50
 1
Небезпечні градуси: як захистити серце під час спеки
Сьогодні, 17:20
 0
У жителя Луцького району знайшли теплицю, де він незаконно вирощував елітні сорти конопель
Сьогодні, 17:05
 0
Волинянка віддала шахраям понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 16:58
 0
Волинянин, який всадив ножа у спину сусіда, сів у тюрму на 5 років
Сьогодні, 16:52
 0
Медіа
відео
1/8