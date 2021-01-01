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На Волині у пенсіонерки на городі знайшли незаконні посіви маку

На Волині у пенсіонерки на городі знайшли незаконні посіви маку
У селищі Луків на присадибній ділянці 74-річної місцевої мешканки, поліцейський офіцер громади виявив 166 кущів незаконного посіву маку.

На місце події було викликано СОГ Ковельського РУП, - йдеться на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 310 КК України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин).

На Волині у пенсіонерки на городі знайшли незаконні посіви маку
На Волині у пенсіонерки на городі знайшли незаконні посіви маку

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Теги: мак, Волинь, вилучення, посіви
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