На Волині у пенсіонерки на городі знайшли незаконні посіви маку





На місце події було викликано СОГ Ковельського РУП, - йдеться на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.



Наразі вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 310 КК України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Луків на присадибній ділянці 74-річної місцевої мешканки, поліцейський офіцер громади виявив 166 кущів незаконного посіву маку.На місце події було викликано СОГ Ковельського РУП, - йдеться на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.Наразі вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 310 КК України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин).

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