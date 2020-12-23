Волинянин, який всадив ножа у спину сусіда, сів у тюрму на 5 років





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Слідство встановило, що над вечір 20 листопада 2020 року нетверезий 40-річний чоловік під час сварки ударив ножем у спину сусіда.



Завдяки вчасно наданій допомозі потерпілий вижив.



Його ж кривдник наступних п’ять років перебуватиме за ґратами.



Фото - ілюстративне





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