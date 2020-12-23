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Волинянин, який всадив ножа у спину сусіда, сів у тюрму на 5 років

Волинянин, який всадив ножа у спину сусіда, сів у тюрму на 5 років
Житель Ковеля, який мало не зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 5 років.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство встановило, що над вечір 20 листопада 2020 року нетверезий 40-річний чоловік під час сварки ударив ножем у спину сусіда.

Завдяки вчасно наданій допомозі потерпілий вижив.

Його ж кривдник наступних п’ять років перебуватиме за ґратами.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, тюрма, сварка, волинянин
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