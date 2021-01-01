Волинянка віддала шахраям понад 100 тисяч гривень





Так, 14 липня, 80-річна жителька Нововолинська перерахувала зловмисникам понад 117 тисяч гривень, бажаючи допомогти сину уникнути кримінальної відповідальності за злочин, - пише пресслужба обласної прокуратури.



Жінці зателефонували "із поліції" та повідомили прикру новину – її сина затримали із наркотиками і тепер йому загрожує ув’язнення.



Проте із правоохоронцями усе можна владнати за гроші. Пенсіонерка погодилася – і позбулася усіх заощаджень.





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