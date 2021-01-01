У жителя Луцького району знайшли теплицю, де він незаконно вирощував елітні сорти конопель

Поліцейські вилучили у жителів Луцька та району наркотичні, психотропні речовини та інші заборонені предмети. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить майже 50 тисяч гривень.Так, 14 липня, за місцем проживання жителя села Гаразджа поліцейські під час санкціонованого обшуку виявили та вилучили згортки канабісу вагою понад 50 грам та рослини коноплі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За цінами чорного ринку, вартість вилученого становить 10 тис. грн. До слова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.На земельній ділянці 43-річного жителя Луцького району поліцейські виявили спеціально облаштовану теплицю, в якій власник незаконно вирощував коноплі елітних сортів. Заборонені рослини вилучили.А сьогодні, 15 липня, оперативники під час обшуку у помешканні 41-річного лучанина виявили та вилучили: 10 г психотропної речовини ALFA PVP, 30 г канабісу, 10 лампочок з нашаруваннями. Усе виявлене вилучили. За цінами чорного ринку, вартість вилучених наркотиків та психотропних речовин становить 40 тис. грн.Вилучене направлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За усіма фактами триває досудове слідство за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.