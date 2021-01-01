вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З Волині видворять іноземця, який відбув покарання за викрадення людини

З Волині видворять іноземця, який відбув покарання за викрадення людини
Правоохоронці видворять з Волині за межі України іноземця, який незаконно перебував на території держави.

Про це повідомляє Нацполіція у Львівській області.

Чоловік звільнився з виправної колонії, розташованої на території Львівської області, де відбував покарання за викрадення людини. Законних підстав для перебування в Україні у нього немає.

13 липня, згідно з рішенням суду, співробітники управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області затримали 36-річного громадянина іноземної держави та доставили його у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства (с. Журавичі), які незаконно перебувають на території України.

На нього був складений адміністративний протокол за ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В подальшому він буде примусово видворений за межі України, як такий, що незаконно перебуває на території держави.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: іноземець, видворення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одну з автівок відкинуло на узбіччя: при в'їзді до Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:46
У Ковельському районі лікар-гінеколог безкоштовно перевірятиме жінок на рак
Сьогодні, 17:41
З Волині видворять іноземця, який відбув покарання за викрадення людини
Сьогодні, 17:37
Небезпечні градуси: як захистити серце під час спеки
Сьогодні, 17:20
У жителя Луцького району знайшли теплицю, де він незаконно вирощував елітні сорти конопель
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
З Волині видворили росіянку і заборонили їй в'їзд в Україну на 5 років З Волині видворили росіянку і заборонили їй в'їзд в Україну на 5 років
10 червень, 11:40
На Волині судитимуть громадянина Сирії, який переправляв нелегальних мігрантів за кордон На Волині судитимуть громадянина Сирії, який переправляв нелегальних мігрантів за кордон
04 червень, 12:44
На Волині затримали «кримінального авторитета» з Грузії На Волині затримали «кримінального авторитета» з Грузії
28 травень, 13:43
З Волині видворили «злодія в законі» та колишнього в'язня. ФОТО З Волині видворили «злодія в законі» та колишнього в'язня. ФОТО
29 квітень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
Сьогодні, 12:50
 1
На кордоні з Польщею затримали українців із фальшивими довідками про вакцинацію
Сьогодні, 18:34
 0
Подорожуй безпечно: де швидко і вигідно здати ПЛР*
Сьогодні, 18:15
 0
Волинянин «замінував» будинок з власними батьками: яке покарання він отримав
Сьогодні, 18:04
 0
Одну з автівок відкинуло на узбіччя: при в'їзді до Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8