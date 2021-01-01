З Волині видворять іноземця, який відбув покарання за викрадення людини





Про це повідомляє



Чоловік звільнився з виправної колонії, розташованої на території Львівської області, де відбував покарання за викрадення людини. Законних підстав для перебування в Україні у нього немає.



13 липня, згідно з рішенням суду, співробітники управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області затримали 36-річного громадянина іноземної держави та доставили його у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства (с. Журавичі), які незаконно перебувають на території України.



На нього був складений адміністративний протокол за ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



В подальшому він буде примусово видворений за межі України, як такий, що незаконно перебуває на території держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці видворять з Волині за межі України іноземця, який незаконно перебував на території держави.Про це повідомляє Нацполіція у Львівській області. Чоловік звільнився з виправної колонії, розташованої на території Львівської області, де відбував покарання за викрадення людини. Законних підстав для перебування в Україні у нього немає.13 липня, згідно з рішенням суду, співробітники управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області затримали 36-річного громадянина іноземної держави та доставили його у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства (с. Журавичі), які незаконно перебувають на території України.На нього був складений адміністративний протокол за ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.В подальшому він буде примусово видворений за межі України, як такий, що незаконно перебуває на території держави.

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