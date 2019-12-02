Волинянин «замінував» будинок з власними батьками: яке покарання він отримав

Прокурори домоглися реального покарання для волинянина, який "замінував" будинок у Старій Вижівці. Тепер, згідно з вироком суду апеляційної інстанції, за вчинення цього злочину раніше уже судимий волинянин два роки перебуватиме за ґратами.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Нагадаємо, чоловіка визнано винним у тому, що вінта повідомив оператору про замінування гексогеном п'ятиповерхівки у рідному селищі, в якій проживав разом із батьками.Обласна прокуратура нагадує, що згідно із санкцією ст. 259 КК України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.Те саме діяння, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти або якщо воно спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.Кримінальна відповідальність за вчинення таких злочинів настає з 16-річного віку.