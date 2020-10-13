Одну з автівок відкинуло на узбіччя: при в'їзді до Луцька – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



За їх словами, сьогодні, 15 липня, після 17:20 години на вулиці Рівненській зіткнулися автомобілі сірий Volkswagen та чорний Chevrolet. Від удару Chevrolet занесло на узбіччя. Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.



На місці автопригоди працюють медики. За попередньою інформацією, обійшлося без серйозних травм.











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