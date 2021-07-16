Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 16 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря в області вночі 16-21°, вдень 30-35°.
За інформацією Sinoptik, завтра у Луцьку ранок буде безхмарним, однак вже у середині дня погода зміниться й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. Температура повітря в області вночі 25-23°, вдень 29-32°.
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Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря в області вночі 16-21°, вдень 30-35°.
За інформацією Sinoptik, завтра у Луцьку ранок буде безхмарним, однак вже у середині дня погода зміниться й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. Температура повітря в області вночі 25-23°, вдень 29-32°.
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