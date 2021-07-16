Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 липня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер південно-східний, 3-8 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря в області вночі 16-21°, вдень 30-35°.



За інформацією

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 16 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер південно-східний, 3-8 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря в області вночі 16-21°, вдень 30-35°.За інформацією Sinoptik , завтра у Луцьку ранок буде безхмарним, однак вже у середині дня погода зміниться й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. Температура повітря в області вночі 25-23°, вдень 29-32°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію