Декілька днів не курсуватиме поїзд «Ківерці - Івано-Франківськ»

У зв’язку з проведенням планових робіт із технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-3 зазнає тимчасових змін розклад руху поїздів у регіональному сполученні Ківерці – Львів – Івано-Франківськ.Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.Так, 15 липня цього року не курсуватиме поїзд №808/807 сполученням Львів – Івано-Франківськ; упродовж 15-17 липня цього року не курсуватиме поїзд №807/808 сполученням Івано-Франківськ – Ківерці; 16 та 17 липня цього року не курсуватиме поїзд № 807/808 сполученням Ківерці – Івано-Франківськ.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.