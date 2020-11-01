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Декілька днів не курсуватиме поїзд «Ківерці - Івано-Франківськ»

Декілька днів не курсуватиме поїзд «Ківерці - Івано-Франківськ»
У зв’язку з проведенням планових робіт із технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-3 зазнає тимчасових змін розклад руху поїздів у регіональному сполученні Ківерці – Львів – Івано-Франківськ.

Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.

Так, 15 липня цього року не курсуватиме поїзд №808/807 сполученням Львів – Івано-Франківськ; упродовж 15-17 липня цього року не курсуватиме поїзд №807/808 сполученням Івано-Франківськ – Ківерці; 16 та 17 липня цього року не курсуватиме поїзд № 807/808 сполученням Ківерці – Івано-Франківськ.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.

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Теги: Львівська залізниця, графік роботи
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