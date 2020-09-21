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Хто збудував Луцьк: архітектор Францішек Кокеш. ВІДЕО*

Хто збудував Луцьк: архітектор Францішек Кокеш. ВІДЕО*
Архітектор Францішек Кокеш активно проектував і будував у Луцьку житлові будинки та громадські споруди від початку 1920-х років. У своїх роботах схилявся до модернізму, використовуючи замість пишного оздоблення гру ліній та тіней, різноманітні геометричні фігури та максимальний функціоналізм.

Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Серед найпомітніших у Луцьку будівель за проектом Кокеша збудоване приміщення, де зараз розташоване управління поліції на вулиці Винниченка (до речі, тут від початку теж розташовувалась поліційна управа, тож будівля зберегла своє історичне призначення). Також його авторства - будинок, де зараз Інститут мистецтв на вулиці Ковельській, а ще Францішек Кокеш починав будувати Палац культури, що на Театральному майдані.

Більше про цього архітектора дізнавайтесь із відео, опублікованого на Youtube-каналі Будівельної команії “Інвестор”.



«Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.

Переглянути інші відео визначних архітекторів, які будували в Луцьку:
- Джакомо Бріано, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла - за цим посиланням,
- Павло Гіжицький, який спроектував Свято-Троїцький кафедральний собор, що в центрі міста - за посиланням,
- Сергій Тимошенко, який був співтворцем українського модерну, проте на Волині в своїх роботах практикував модернізм - за посиланням.
- Казимир Школьницький - архітектор, якого можна назвати рекордсменом за кількістю спроектованих та збудованих у Луцьку будинків.

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Теги: Інвестор, будівельна компанія, проєкт, Луцьк
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