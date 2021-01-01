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Як у Луцьку борються зі спекою та рятуються від неї. ВІДЕО

Як у Луцьку борються зі спекою та рятуються від неї. ВІДЕО
З 12 до 16 липня температура повітря у Луцьку вдень вища + 33 градусів тепла.

Про це розповів Суспільному начальник обласного центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук.

Лучани рятуються від спеки біля водойм, фонтанів та вуличних зволожувачів.

Місця, де можна освіжитися у Луцьку

Щодня з 9:00 години та до 21:00 працює у місті п'ять вуличних зволожувачів, — каже директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Микола Осіюк. Розташовані вони на Київському майдані, на Театральній площі, біля ЦНАПУ, медучилища на Лесі Українки та в центральному парку.

Як та де лучани рятуються від спекиСуспільне Волинь
Чимало лучан нині відпочивають біля фонтанів. Їх у місті є п'ять, — розповів начальник КП "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк. На Театральному майдані, на проспекті Грушевського, біля гімназії №4, на вулиці Лесі Українки та каскад фонтанів на проспекті Волі.

Що про спеку кажуть лікарі
Завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Лінік розповів, що кількість викликів щодо втрати свідомості на вулиці чи вдома збільшилась від 50 до 100 за добу. Зокрема, потерпають люди, які мають патології серцево-судинної системи, - каже медик.

Сімейна лікарка Анастасія Сирко розповіла, що під час спеки радить усім своїм пацієнтам дотримуватись правили поведінки: пити мінімум 1,5 – 2 л води впродовж дня, уникати вживання кави, солодких, газованих напоїв і алкоголю, харчуватись збалансовано.

Лікарка не рекомендує виходити на вулицю у пік спеки – з 11-ї до 16-тої години без нагальної потреби. Радить охолоджувати себе, приймати холодні контрастні душі, вживати прохолодні напої, робити компреси на лоб, шию, підставляти зап’ястя під проточну холодну воду.

Коли спаде спека
Спекотні дні спровоковані антициклоном, - каже начальник обласного центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук. Він не дає рухатися фронтам, які йдуть із Західної Європи, тому зараз тепло іде до нас, як із труби, з Північної Африки, - пояснює синоптик.

"На 18 липня ми чекаємо проходження холодного фронту і зниження температури на 5-7 градусів. А в понеділок буде невеликий дощик і буде комфортна для волинян температура", — прогнозує Ростислав Бондарчук.

Через високу температуру повітря, у понад 33° С, структурним підрозділам Луцької міської ради рекомендували змінити графік роботи. Наразі до рекомендацій прислухалися у луцькому центрі надання адміністративних послуг, департаменті соціальної політики та управлінні соцслужб для сім’ї, дітей та молоді.

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Теги: Волинь, Луцьк, спека
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