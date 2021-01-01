Через спеку в Луцьку зросла кількість інсультів. ВІДЕО





Про це Андрій Смольянінов.



Протягом липня лучани рятуються від сонця хто як може. А ті, у кого хворе серце і хто має проблеми з артеріальним тиском, чи не найбільше реагують на тридцятиградусну температуру. Зокрема 14-го липня зросла кількість інсультів – 6 випадків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неймовірна спека впливає на здоров’я жителів Волині та обласного центру зокрема. У спекотні дні у луцьких медиків побільшало роботи через звернення лучан.Про це ІА "Конкурент" повідомив заступник директора з інформаційної аналітичної роботи КП "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади"Протягом липня лучани рятуються від сонця хто як може. А ті, у кого хворе серце і хто має проблеми з артеріальним тиском, чи не найбільше реагують на тридцятиградусну температуру. Зокрема 14-го липня зросла кількість інсультів – 6 випадків.

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