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Через спеку в Луцьку зросла кількість інсультів. ВІДЕО

Через спеку в Луцьку зросла кількість інсультів. ВІДЕО
Неймовірна спека впливає на здоров’я жителів Волині та обласного центру зокрема. У спекотні дні у луцьких медиків побільшало роботи через звернення лучан.

Про це ІА "Конкурент" повідомив заступник директора з інформаційної аналітичної роботи КП "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади" Андрій Смольянінов.

Протягом липня лучани рятуються від сонця хто як може. А ті, у кого хворе серце і хто має проблеми з артеріальним тиском, чи не найбільше реагують на тридцятиградусну температуру. Зокрема 14-го липня зросла кількість інсультів – 6 випадків.


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Теги: Волинь, Луцьк, спека
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Коментарі 1
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Зросла не кількість інсультів, а наслідків перенесеного чи не перенесеного, неіснуючого в спеку коронавірусного грипу.
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