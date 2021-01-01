Через спеку в Луцьку зросла кількість інсультів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Неймовірна спека впливає на здоров’я жителів Волині та обласного центру зокрема. У спекотні дні у луцьких медиків побільшало роботи через звернення лучан.
Про це ІА "Конкурент" повідомив заступник директора з інформаційної аналітичної роботи КП "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади" Андрій Смольянінов.
Протягом липня лучани рятуються від сонця хто як може. А ті, у кого хворе серце і хто має проблеми з артеріальним тиском, чи не найбільше реагують на тридцятиградусну температуру. Зокрема 14-го липня зросла кількість інсультів – 6 випадків.
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Про це ІА "Конкурент" повідомив заступник директора з інформаційної аналітичної роботи КП "Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади" Андрій Смольянінов.
Протягом липня лучани рятуються від сонця хто як може. А ті, у кого хворе серце і хто має проблеми з артеріальним тиском, чи не найбільше реагують на тридцятиградусну температуру. Зокрема 14-го липня зросла кількість інсультів – 6 випадків.
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Коментарі 1
Зросла не кількість інсультів, а наслідків перенесеного чи не перенесеного, неіснуючого в спеку коронавірусного грипу.
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