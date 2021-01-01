вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Київщині через нерозділене кохання дівчина облилася бензином і підпалилася

На Київщині через нерозділене кохання дівчина облилася бензином і підпалилася
У селі Ставки Фастівського району 17-річна дівчина облила себе бензином та підпалила.

Про це у четвер, 15 липня, розповіли у відділі комунікації поліції Київської області, - пише УНІАН.

Дівчину врятував товариш: хлопець не розгубився та вилив на подругу відро води.

"Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24-річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня і здійснила необдуманий вчинок. На щастя, товариш вчасно загасив полум'я та дівчина отримала незначні опіки", - повідомили правоохоронці.

За їх словами, постраждала наважилася на самопідпал через "нерозділене кохання". Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання щодо притягнення батьків неповнолітньої до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Стосовно молодика складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП - доведення неповнолітнього до стану сп'яніння.

Поліція просить батьків уважніше ставитися до дітей-підлітків.

"Підлітковий вік - це час становлення особистості. Психіка молодої людини лише починає формуватися, тому перші розчарування, які трапляються з "учорашніми дітьми" супроводжуються справжньою драмою. Саме тому підлітки іноді вдаються до спроб суїциду та різного роду залежностей. І найголовніше завдання батьків та родичів - допомогти, зарадити та проявити підтримку", - зазначають правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київщина, трагедія, самопідпал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату Європи. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Хто збудував Луцьк: архітектор Францішек Кокеш. ВІДЕО*
Сьогодні, 08:00
На Київщині через нерозділене кохання дівчина облилася бензином і підпалилася
Сьогодні, 07:31
На Донбасі поранили українських військових
Сьогодні, 06:31
До львівських «Карпат» приєднався колишній оборонець «Волині»
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
Святкували складання ЗНО: на Київщині учениця застрелила 16-річного хлопця Святкували складання ЗНО: на Київщині учениця застрелила 16-річного хлопця
10 червень, 19:15
В Яготині внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинуло двоє людей В Яготині внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинуло двоє людей
14 липень, 01:13
На Київщині перекинувся легковик із 16 пасажирами: 2 людей загинуло. ОНОВЛЕНО На Київщині перекинувся легковик із 16 пасажирами: 2 людей загинуло. ОНОВЛЕНО
12 липень, 11:47
З'явилося відео падіння вертольота з українцями в Польщі З'явилося відео падіння вертольота з українцями в Польщі
08 липень, 04:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
15 липень, 12:50
 1
Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату Європи. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Хто збудував Луцьк: архітектор Францішек Кокеш. ВІДЕО*
Сьогодні, 08:00
 0
На Київщині через нерозділене кохання дівчина облилася бензином і підпалилася
Сьогодні, 07:31
 0
На Донбасі поранили українських військових
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8