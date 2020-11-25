В Україні на стадіони пускатимуть більше вболівальників





Про це повідомляє



У регіонах з «зеленим», «жовтим» або «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки дозволено заповнювати глядачами не більше 2/3 від загальної місткості стадіону.



У «зелених» зонах всі глядачі і учасники змагань повинні носити маски або респіратори, які закривають ніс та рот.



У «жовтих» і «помаранчевих» дозволено перебування однієї людини на 4 кв. метрах площі будівлі або території з урахуванням вимог «зеленої» зони.



Попередній протокол УПЛ дозволяв заповнення стадіонів на 50%. Він діяв з березня цього року.

У червні Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, але з послабленням обмежень. Вся територія України знаходиться в оновленій «зеленій» зоні — масові заходи можна проводити із заповненням залів на 100%.

Критеріям «червоної» зони в кінці червня відповідала тільки Київська область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська футбольна премʼєр-ліга ліга затвердила новий тимчасовий медичний протокол щодо проведення матчів, який дозволяє заповнювати стадіони на 66%.Про це повідомляє Бабель , посилаючись на пресслужбу УПЛ.У регіонах з «зеленим», «жовтим» або «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки дозволено заповнювати глядачами не більше 2/3 від загальної місткості стадіону.У «зелених» зонах всі глядачі і учасники змагань повинні носити маски або респіратори, які закривають ніс та рот.У «жовтих» і «помаранчевих» дозволено перебування однієї людини на 4 кв. метрах площі будівлі або території з урахуванням вимог «зеленої» зони.Попередній протокол УПЛ дозволяв заповнення стадіонів на 50%. Він діяв з березня цього року.У червні Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, але з послабленням обмежень. Вся територія України знаходиться в оновленій «зеленій» зоні — масові заходи можна проводити із заповненням залів на 100%.Критеріям «червоної» зони в кінці червня відповідала тільки Київська область.

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