В Україні на стадіони пускатимуть більше вболівальників
Сьогодні, 00:15
Українська футбольна премʼєр-ліга ліга затвердила новий тимчасовий медичний протокол щодо проведення матчів, який дозволяє заповнювати стадіони на 66%.
Про це повідомляє Бабель, посилаючись на пресслужбу УПЛ.
У регіонах з «зеленим», «жовтим» або «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки дозволено заповнювати глядачами не більше 2/3 від загальної місткості стадіону.
У «зелених» зонах всі глядачі і учасники змагань повинні носити маски або респіратори, які закривають ніс та рот.
У «жовтих» і «помаранчевих» дозволено перебування однієї людини на 4 кв. метрах площі будівлі або території з урахуванням вимог «зеленої» зони.
Попередній протокол УПЛ дозволяв заповнення стадіонів на 50%. Він діяв з березня цього року.
У червні Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, але з послабленням обмежень. Вся територія України знаходиться в оновленій «зеленій» зоні — масові заходи можна проводити із заповненням залів на 100%.
Критеріям «червоної» зони в кінці червня відповідала тільки Київська область.
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Про це повідомляє Бабель, посилаючись на пресслужбу УПЛ.
У регіонах з «зеленим», «жовтим» або «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки дозволено заповнювати глядачами не більше 2/3 від загальної місткості стадіону.
У «зелених» зонах всі глядачі і учасники змагань повинні носити маски або респіратори, які закривають ніс та рот.
У «жовтих» і «помаранчевих» дозволено перебування однієї людини на 4 кв. метрах площі будівлі або території з урахуванням вимог «зеленої» зони.
Попередній протокол УПЛ дозволяв заповнення стадіонів на 50%. Він діяв з березня цього року.
У червні Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, але з послабленням обмежень. Вся територія України знаходиться в оновленій «зеленій» зоні — масові заходи можна проводити із заповненням залів на 100%.
Критеріям «червоної» зони в кінці червня відповідала тільки Київська область.
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