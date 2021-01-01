Ігри «Волині» та інших команд Першої ліги показуватиме каналі «Футбол 1 / 2 / 3»
Сьогодні, 03:18
Матчі команд, які гратимуть у Першій лізі, транслюватимуть на каналах "Футбол 1 / 2 / 3".
Таке рішення прийняли під засідання Центральної Ради, - йдеться на сайті ПФЛ.
Офіційним мовником змагань чемпіонату України серед команд клубів Першої ліги ПФЛ затверджено телеканал Футбол 1/2/3. Відтепер матчі цього дивізіону будуть транслюватися як на телеканалі, так і на його офіційному акаунті в YouTube, який недавно досягнув числа один млн. підписників і встановив історичне досягнення не лише для спортивного мовлення України, а й континенту в цілому.
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Таке рішення прийняли під засідання Центральної Ради, - йдеться на сайті ПФЛ.
Офіційним мовником змагань чемпіонату України серед команд клубів Першої ліги ПФЛ затверджено телеканал Футбол 1/2/3. Відтепер матчі цього дивізіону будуть транслюватися як на телеканалі, так і на його офіційному акаунті в YouTube, який недавно досягнув числа один млн. підписників і встановив історичне досягнення не лише для спортивного мовлення України, а й континенту в цілому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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