Ігри «Волині» та інших команд Першої ліги показуватиме каналі «Футбол 1 / 2 / 3»

Матчі команд, які гратимуть у Першій лізі, транслюватимуть на каналах "Футбол 1 / 2 / 3".Таке рішення прийняли під засідання Центральної Ради, - йдеться на сайті ПФЛ.Офіційним мовником змагань чемпіонату України серед команд клубів Першої ліги ПФЛ затверджено телеканал Футбол 1/2/3. Відтепер матчі цього дивізіону будуть транслюватися як на телеканалі, так і на його офіційному акаунті в YouTube, який недавно досягнув числа один млн. підписників і встановив історичне досягнення не лише для спортивного мовлення України, а й континенту в цілому.