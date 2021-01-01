На Донбасі поранили українських військових
Сьогодні, 06:31
На Донбасі двоє військових отримали поранення, один - травму.
Окупанти три рази порушили режиму припинення вогню, - пише "Газета ua", посилаючись на штаб ООС.
"Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси", - йдеться в повідомленні.
Військових з травмами доставили до лікувального закладу. Вони перебувають у задовільному стані.
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Окупанти три рази порушили режиму припинення вогню, - пише "Газета ua", посилаючись на штаб ООС.
"Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси", - йдеться в повідомленні.
Військових з травмами доставили до лікувального закладу. Вони перебувають у задовільному стані.
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