На Донбасі поранили українських військових





Окупанти три рази порушили режиму припинення вогню, - пише "Газета ua", посилаючись на штаб ООС.



"Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси", - йдеться в повідомленні.



Військових з травмами доставили до лікувального закладу. Вони перебувають у задовільному стані.

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