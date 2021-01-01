Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксували 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 50, серед медпрацівників – 16).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 16 липня.Як і днем раніше, кількість нових випадків зараження за добу перевищила число тих, хто одужав. До цього понад два місяці тих, хто одужав, було значно більше, ніж хворих.Також за минулу добу:госпіталізували – 422 особи;летальних випадків – 17;одужало – 616 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 18 276 осіб,методом ІФА – 8 942 особи,експрес-тестами – 14 372 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 243 605 осіб;одужало – 2 180 281 особа;летальних випадків – 52 702;проведено ПЛР-тестувань – 11 120 046.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 224 випадки;Вінницька область – 10 випадків;Волинська область – 10 випадків;Дніпропетровська область – 27 випадків;Донецька область – 37 випадків;Житомирська область – 15 випадків;Закарпатська область – 4 випадки;Запорізька область – 18 випадків;Івано-Франківська область – 9 випадків;Київська область – 30 випадків;Кіровоградська область – 6 випадків;Луганська область – 26 випадків;Львівська область – 24 випадки;Миколаївська область – 27 випадків;Одеська область – 95 випадків;Полтавська область – 32 випадки;Рівненська область – 8 випадків;Сумська область – 13 випадків;Тернопільська область – 14 випадків;Харківська область – 26 випадків;Херсонська область – 16 випадків;Хмельницька область – 5 випадків;Черкаська область – 23 випадки;Чернівецька область – 9 випадків;Чернігівська область – 29 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.