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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксували 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 50, серед медпрацівників – 16).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 16 липня.

Як і днем раніше, кількість нових випадків зараження за добу перевищила число тих, хто одужав. До цього понад два місяці тих, хто одужав, було значно більше, ніж хворих.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 422 особи;
летальних випадків – 17;
одужало – 616 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 276 осіб,
методом ІФА – 8 942 особи,
експрес-тестами – 14 372 особи.
За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 243 605 осіб;
одужало – 2 180 281 особа;
летальних випадків – 52 702;
проведено ПЛР-тестувань – 11 120 046.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 224 випадки;
Вінницька область – 10 випадків;
Волинська область – 10 випадків;
Дніпропетровська область – 27 випадків;
Донецька область – 37 випадків;
Житомирська область – 15 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 18 випадків;
Івано-Франківська область – 9 випадків;
Київська область – 30 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 26 випадків;
Львівська область – 24 випадки;
Миколаївська область – 27 випадків;
Одеська область – 95 випадків;
Полтавська область – 32 випадки;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 13 випадків;
Тернопільська область – 14 випадків;
Харківська область – 26 випадків;
Херсонська область – 16 випадків;
Хмельницька область – 5 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 9 випадків;
Чернігівська область – 29 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, коронавірус
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