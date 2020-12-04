Готель «Лісова пісня» в Трускавці: відпочинок для всієї родини*









Про відпочинок в готелі «Лісова пісня»



Приїжджають сюди не тільки для того, щоб оздоровитися і попити природної мінеральної води. Тут кожен знайде спосіб чудово відпочити: і пара, яка хоче романтичного проведення часу, і сім'я з дітьми, і компанія молодих людей.



Розташований готель в дуже мальовничому місці – недалеко від центру Трускавця і на території красивого парку. Саме тут можна гуляти в компанії тих, хто вам любий, і насолоджуватися красивою природою, чистим повітрям і гірськими пейзажами.



Навіть якщо ви приїдете сюди з дітьми, малята теж отримають чимало задоволення. Безліч дитячих майданчиків, дитячі кімнати в самому готелі, фахівці, які будуть займатися з вашими крихітками – все це дозволить і дітям насолодитися відпочинком, і вам зайнятися собою і своїм здоров'ям.



Готель «Лісова пісня» пропонує такі послуги:



• Великий акцент зроблений саме на оздоровленні. Ви можете відвідувати лікувальні масажі, соляні шахти, вам зроблять грязьові аплікації. Також тут є бальнеотерапія. Ви можете проконсультуватися з фахівцями, які і призначать лікувальні процедури.



• На території є спортивний майданчик і тренажери – це актуально для тих, хто навіть під час відпустки стежить за своєю фігурою.



• Комплекс «Aqua SPA» включає басейни, парні, сауну.



• Ви можете скористатися послугами фітнес-тренера.



• Для дітей тут надають послуги няні.



У ресторані вам запропонують максимально різноманітне меню, тож навіть найвибагливіші відвідувачі обов'язково залишаться задоволеними. Також є дитяче і дієтичне меню.



Поки ви будете займатися собою, ваші діти будуть перебувати під пильною увагою вихователів. Їх розважатимуть розвиваючими іграми, вони будуть насолоджуватися спілкуванням один з одним. У дитячій кімнаті є все, щоб ваші діти не нудьгували.



Приїжджати в готель «Лісова пісня» можна не тільки в літню пору, а й взимку. Тут – гарні зимові пейзажі, а також чисте і морозне гірське повітря, яке сприяє оздоровленню всього організму.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трускавець – прекрасне місце для відпочинку всією сім'єю. До того ж, відпочити тут можна не тільки тілом, а й душею. А ще можна оздоровитися, позбувшись від безлічі недуг. І все це завдяки силі природи, цілющій мінеральній воді і допомозі фахівців. Лісова пісня готель – це сучасна здравниця, яка була побудована в 2012 році в Трускавці. Комплекс розташований в мальовничому і тихому місці, а тому тут можна повною мірою відчути єднання з природою.Приїжджають сюди не тільки для того, щоб оздоровитися і попити природної мінеральної води. Тут кожен знайде спосіб чудово відпочити: і пара, яка хоче романтичного проведення часу, і сім'я з дітьми, і компанія молодих людей.Розташований готель в дуже мальовничому місці – недалеко від центру Трускавця і на території красивого парку. Саме тут можна гуляти в компанії тих, хто вам любий, і насолоджуватися красивою природою, чистим повітрям і гірськими пейзажами.Навіть якщо ви приїдете сюди з дітьми, малята теж отримають чимало задоволення. Безліч дитячих майданчиків, дитячі кімнати в самому готелі, фахівці, які будуть займатися з вашими крихітками – все це дозволить і дітям насолодитися відпочинком, і вам зайнятися собою і своїм здоров'ям.• Великий акцент зроблений саме на оздоровленні. Ви можете відвідувати лікувальні масажі, соляні шахти, вам зроблять грязьові аплікації. Також тут є бальнеотерапія. Ви можете проконсультуватися з фахівцями, які і призначать лікувальні процедури.• На території є спортивний майданчик і тренажери – це актуально для тих, хто навіть під час відпустки стежить за своєю фігурою.• Комплекс «Aqua SPA» включає басейни, парні, сауну.• Ви можете скористатися послугами фітнес-тренера.• Для дітей тут надають послуги няні.У ресторані вам запропонують максимально різноманітне меню, тож навіть найвибагливіші відвідувачі обов'язково залишаться задоволеними. Також є дитяче і дієтичне меню.Поки ви будете займатися собою, ваші діти будуть перебувати під пильною увагою вихователів. Їх розважатимуть розвиваючими іграми, вони будуть насолоджуватися спілкуванням один з одним. У дитячій кімнаті є все, щоб ваші діти не нудьгували.Приїжджати в готель «Лісова пісня» можна не тільки в літню пору, а й взимку. Тут – гарні зимові пейзажі, а також чисте і морозне гірське повітря, яке сприяє оздоровленню всього організму.

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