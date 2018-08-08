У Струмівці з Сапалаївки витягли тіло потопельника: особу встановлюють
Сьогодні, 09:50
За добу 15 липня на Волині у воді загинули двоє людей.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, інформують, що 15 липня у селі Струмівка Підгайцівської сільської громади в річці Сапалаївка працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення підняли тіло людини. Особу загиблого та обставини трагедії досі встановлюють. .
Цього ж дня на озері Чебені Рожищенської міської громади під час купання втопився 36-річний чоловік. Тіло загиблого підняли із водойми водолази групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
Додають також, що з початку купального сезону на водоймах Волинської області втопилося 23 людини, з яких четверо – діти.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися вимог безпеки під час відпочинку на воді. Обирайте для купання спеціально облаштовані місця, де фунцкіонують рятувальні пости, не стрибайте з обривистих берегів, круч, не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння, пильнуйте за дітьми.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, інформують, що 15 липня у селі Струмівка Підгайцівської сільської громади в річці Сапалаївка працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення підняли тіло людини. Особу загиблого та обставини трагедії досі встановлюють. .
Цього ж дня на озері Чебені Рожищенської міської громади під час купання втопився 36-річний чоловік. Тіло загиблого підняли із водойми водолази групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
Додають також, що з початку купального сезону на водоймах Волинської області втопилося 23 людини, з яких четверо – діти.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися вимог безпеки під час відпочинку на воді. Обирайте для купання спеціально облаштовані місця, де фунцкіонують рятувальні пости, не стрибайте з обривистих берегів, круч, не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння, пильнуйте за дітьми.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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