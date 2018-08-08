вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Струмівці з Сапалаївки витягли тіло потопельника: особу встановлюють

У Струмівці з Сапалаївки витягли тіло потопельника: особу встановлюють
За добу 15 липня на Волині у воді загинули двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, інформують, що 15 липня у селі Струмівка Підгайцівської сільської громади в річці Сапалаївка працівники групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення підняли тіло людини. Особу загиблого та обставини трагедії досі встановлюють. .

Цього ж дня на озері Чебені Рожищенської міської громади під час купання втопився 36-річний чоловік. Тіло загиблого підняли із водойми водолази групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Додають також, що з початку купального сезону на водоймах Волинської області втопилося 23 людини, з яких четверо – діти.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися вимог безпеки під час відпочинку на воді. Обирайте для купання спеціально облаштовані місця, де фунцкіонують рятувальні пости, не стрибайте з обривистих берегів, круч, не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння, пильнуйте за дітьми.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: утоплення, Струмівка, потопельник, трагедія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус на Волині: ситуація за минулу добу
Сьогодні, 10:08
У Луцьку – аварія за участі маршрутки і велосипедиста. ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
У Струмівці з Сапалаївки витягли тіло потопельника: особу встановлюють
Сьогодні, 09:50
Коли у Луцьку завершать ремонт частини проспекту Волі
Сьогодні, 09:39
Від сьогодні запрацювали нові норми мовного закону: що зміниться
Сьогодні, 09:21
Схожі новини
На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії
08 серпень, 2018, 10:07
В річці Стир втопився хлопець В річці Стир втопився хлопець
06 серпень, 2016, 13:54
На Київщині через нерозділене кохання дівчина облилася бензином і підпалилася На Київщині через нерозділене кохання дівчина облилася бензином і підпалилася
Сьогодні, 07:31
У Польщі втопився чоловік з України У Польщі втопився чоловік з України
15 липень, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добірне м’ясо та нечувана гостинність: у Луцьку сьогодні – відкриття першого кафе-бару «Retro ШашликЯН». ФОТО
15 липень, 12:50
 1
Коронавірус на Волині: ситуація за минулу добу
Сьогодні, 10:08
 0
У Луцьку – аварія за участі маршрутки і велосипедиста. ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
 0
У Струмівці з Сапалаївки витягли тіло потопельника: особу встановлюють
Сьогодні, 09:50
 0
Коли у Луцьку завершать ремонт частини проспекту Волі
Сьогодні, 09:39
 0
Медіа
відео
1/8