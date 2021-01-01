Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У Луцьку справжня спека, проте не варто ховатися у чотирьох стінах. Після важкого робочого тижня ви заслуговуєте якісного та цікавого відпочинку.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час.
Субота, 17 липня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Мандрівний лялькар». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) покажуть виставу «46 дотиків». Мова: українська, грузинська. Грузинські історії будуть перекладені українською мовою і субтитровані. Вхід коштує 150 гривень.
Забронювати квиток можна за номером 099 248 18 86.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Bolshoi, Dj Baks та Dj Slavniy.
Зарезервувати столик можна за номером 07 37 37 60 60.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від гостя з Києва - Dj Rad Royal.
Бронювання столиків - за номером 099 43 27 535.
Фільми , які йтимуть у кінотеатрі Multiplex (РЦ «Промінь»):
PremierCity (ТРЦ «ПортCity»):
Неділя, 18 липня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Солом'яний бичок». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
Фільми , які йтимуть у кінотеатрі Multiplex (РЦ «Промінь»):
PremierCity (ТРЦ «ПортCity»):
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час.
Субота, 17 липня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Мандрівний лялькар». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) покажуть виставу «46 дотиків». Мова: українська, грузинська. Грузинські історії будуть перекладені українською мовою і субтитровані. Вхід коштує 150 гривень.
Забронювати квиток можна за номером 099 248 18 86.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Bolshoi, Dj Baks та Dj Slavniy.
Зарезервувати столик можна за номером 07 37 37 60 60.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від гостя з Києва - Dj Rad Royal.
Бронювання столиків - за номером 099 43 27 535.
Фільми , які йтимуть у кінотеатрі Multiplex (РЦ «Промінь»):
PremierCity (ТРЦ «ПортCity»):
Неділя, 18 липня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Солом'яний бичок». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
Фільми , які йтимуть у кінотеатрі Multiplex (РЦ «Промінь»):
PremierCity (ТРЦ «ПортCity»):
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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