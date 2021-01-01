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Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
У Луцьку справжня спека, проте не варто ховатися у чотирьох стінах. Після важкого робочого тижня ви заслуговуєте якісного та цікавого відпочинку.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час.

Субота, 17 липня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Мандрівний лялькар». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.

О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) покажуть виставу «46 дотиків». Мова: українська, грузинська. Грузинські історії будуть перекладені українською мовою і субтитровані. Вхід коштує 150 гривень.

Забронювати квиток можна за номером 099 248 18 86.

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Bolshoi, Dj Baks та Dj Slavniy.

Зарезервувати столик можна за номером 07 37 37 60 60.

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від гостя з Києва - Dj Rad Royal.

Бронювання столиків - за номером 099 43 27 535.

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Фільми , які йтимуть у кінотеатрі Multiplex (РЦ «Промінь»):

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


PremierCity (ТРЦ «ПортCity»):

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 18 липня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Солом'яний бичок». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 5 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.

Фільми , які йтимуть у кінотеатрі Multiplex (РЦ «Промінь»):

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


PremierCity (ТРЦ «ПортCity»):

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, вистава, варте уваги, вечірка
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