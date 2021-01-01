У Луцьку – аварія за участі маршрутки і велосипедиста. ВІДЕО

На перехресті вулиць Стрілецька та Ківерцівська камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували ДТП за участі велосипедиста та маршрутного таксі.Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.На відео видно, як велосипедист намагався перелаштуватися з лівої смуги у праву. Таким чином, він не розминувся за маршруткою, що прямувала прямо.Муніципали нагадують, що велосипедист, який рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху. Він, відповідно, зобов’язаний знати й дотримуватися Правил дорожнього руху. Велосипедист може здійснювати будь-які маневри, не заборонені правилами. Маневри на проїзній частині мають бути передбачуваними й зрозумілими іншими учасниками дорожнього руху.