У Луцьку – аварія за участі маршрутки і велосипедиста. ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
На перехресті вулиць Стрілецька та Ківерцівська камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували ДТП за участі велосипедиста та маршрутного таксі.
Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
На відео видно, як велосипедист намагався перелаштуватися з лівої смуги у праву. Таким чином, він не розминувся за маршруткою, що прямувала прямо.
Муніципали нагадують, що велосипедист, який рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху. Він, відповідно, зобов’язаний знати й дотримуватися Правил дорожнього руху. Велосипедист може здійснювати будь-які маневри, не заборонені правилами. Маневри на проїзній частині мають бути передбачуваними й зрозумілими іншими учасниками дорожнього руху.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
На відео видно, як велосипедист намагався перелаштуватися з лівої смуги у праву. Таким чином, він не розминувся за маршруткою, що прямувала прямо.
Муніципали нагадують, що велосипедист, який рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху. Він, відповідно, зобов’язаний знати й дотримуватися Правил дорожнього руху. Велосипедист може здійснювати будь-які маневри, не заборонені правилами. Маневри на проїзній частині мають бути передбачуваними й зрозумілими іншими учасниками дорожнього руху.
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