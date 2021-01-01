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На Волині чоловік загинув у вогні

На Волині чоловік загинув у вогні
За добу 15 липня на Воилні сталося декілька пожеж.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, інформують, що 15 липня о 13:16 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської соломи у селі Смоляри-Світязькі Шацької селищної громади Ковельського району.

О 13:55 пожежу локалізували, 14:30 – ліквідували рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька ГУ ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони с. Грабове.

Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

О 16:57 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на полігоні захороненних твердих побутових відходів на площі 0,4 га на території Камінь-Каширської міської громади.

Горіння ліквідували рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського ГУ ДСНС України у Волинській області. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

На жаль, одна із пожеж була із загибеллю людини. Зокрема, о 23:13 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку, що в смт Стара Вижівка Ковельського району.

О 23:37 пожежу локалізували, о 23:55 - ліквідували рятувальники 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка ГУ ДСНС України у Волинській області. Через сильне задимлення працівники ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Під час гасіння пожежі виявили тіло громадянина Віктора П., 1983 р.н.

Ймовірна причина виникнення пожежі - підпал самим же громадянином, який загинув.

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Теги: пожежа, Стара Вижівка, загибель
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